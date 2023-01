Biden nomeia Jeff Zients como novo chefe do gabinete da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou, nesta sexta-feira (27), o ex-coordenador da resposta contra a covid da Casa Branca, Jeff Zients, como chefe de seu gabinete.

Zients substitui Ron Klain, que estava no cargo desde o início do mandato de Biden e foi uma das pessoas mais próximas do presidente de 80 anos, quem acompanhou ao longo de sua carreira política.

Na nova função, o chefe de gabinete da Casa Branca terá múltiplas atribuições, desde gerenciar quem pode ter acesso a Biden e organizar sua agenda, até falar com agentes políticos, atuar na gestão de crises e ser uma fonte de ideias para o líder do Executivo.

"Durante os últimos 36 anos, Ron e eu passamos por várias batalhas juntos. E quando se está nas trincheiras com alguém durante tanto tempo como eu estive com Ron, você realmente conhece a outra pessoa. Você sabe do que vocês são feitos", disse o presidente em um comunicado.

Zients, que coordenou a equipe de resposta à pandemia de Covid-19 quando Biden assumiu o cargo, é considerado um tecnocrata astuto, porém, sem as profundas conexões políticas de Klain.

