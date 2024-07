Biden anuncia que retomará seus eventos de campanha na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está isolado em sua casa em Delaware após ter contraído covid-19, anunciou nesta sexta-feira que irá retomar na próxima semana os seus eventos de campanha para as eleições de novembro.

Em um comunicado, Biden atacou a “visão sombria” que o ex-presidente Donald Trump (2017-2021) traçou durante o seu discurso de aceitação da nomeação republicana na noite de quinta-feira na convenção do seu partido em Milwaukee.

Retorno à campanha

“Estou ansioso por voltar à campanha na próxima semana”, disse Biden no comunicado, que é divulgado em um momento em que redobrou a pressão para que desista da sua candidatura, com mais membros do Congresso lhe pedindo publicamente nesta sexta-feira que “passe o bastão" para alguém mais jovem.

Nessa declaração, Biden não faz qualquer menção à “revolta” dentro do seu partido e apenas apresentou as eleições como um dilema entre a sua visão para os Estados Unidos e a delineada por Trump durante o seu discurso.

Escolha clara

“O desafio é grande e a escolha é clara. Juntos venceremos”, afirmou.

Durante a maior parte da declaração, Biden criticou Trump, dizendo que seu discurso de 90 minutos “se concentrou em suas próprias queixas” e não colocou nenhum plano sobre a mesa para “unir” o país ou “melhorar a vida dos trabalhadores”.

“A visão sombria de Donald Trump para o futuro não é quem somos como americanos. Juntos, como partido e como país, podemos e iremos derrotá-lo nas urnas”, prometeu Biden.