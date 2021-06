Benjamin Netanyahu alega fraude eleitoral em Israel

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse neste domingo que uma coalizão israelense recém-formada que está prestes a destituí-lo foi o resultado da "maior fraude eleitoral" na história da democracia.

Ele fez sua ampla acusação em um momento em que o chefe da segurança doméstica de Israel alertou publicamente sobre a perspectiva de violência política. Netanyahu concentrou suas alegações em uma promessa de campanha quebrada do homem que deverá substituí-lo como primeiro-ministro, o nacionalista Naftali Bennett.

Bennett prometeu não se associar a partidos de esquerda, de centro e árabes, mas na quarta-feira anunciou com o líder da oposição Yair Lapid que eles formaram uma coalizão governamental com facções de todo o espectro político.

Em um acordo rotativo, Bennett servirá primeiro como primeiro-ministro, seguido por Lapid.

Nenhuma data foi fixada para uma votação no parlamento para aprovar o novo governo, que segue uma eleição inconclusiva de 23 de março, mas é amplamente esperado que ele seja empossado em 14 de junho.

"Estamos testemunhando a maior fraude eleitoral da história do país, na minha opinião, na história de qualquer democracia", disse Netanyahu, em comentários aos legisladores de seu partido de direita Likud.

"É por isso que as pessoas se sentem enganadas com razão e estão respondendo, não devem ser caladas", disse ele nos comentários, que foram transmitidos ao vivo e se referiam indiretamente à promessa de campanha de Bennett de não se associar a Lapid e outros.

Netanyahu, o líder de Israel que há mais tempo está no cargo, está no cargo desde 2009 e seu mandato foi obscurecido por um julgamento de corrupção em andamento, no qual ele negou qualquer delito.