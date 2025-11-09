Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Diretor da BBC é demitido após edição tendenciosa de discurso de Trump

O ex-presidente dos EUA disse que o canal “tentou influenciar o resultado das eleições” ao distorcer sua fala de 2021

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18h35.

Última atualização em 9 de novembro de 2025 às 19h11.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a chefe de informação da emissora pública britânica anunciaram sua renúncia hoje, 9, após uma onda de críticas pela edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"É um dia triste para a BBC. Tim foi um excelente diretor-geral durante os últimos cinco anos", afirmou o presidente da empresa, Samir Shah, em um comunicado, acrescentando que Davie enfrentava "pressão constante (...) que o levou a tomar a decisão" de renunciar.

A ministra britânica da Cultura, Lisa Nandy, classificou horas antes como "extremamente grave" a acusação contra a BBC por apresentar declarações de Trump de maneira enganosa em um documentário.

O caso, revelado pelo jornal conservador The Daily Telegraph na terça-feira, baseia-se em um documentário do famoso programa informativo Panorama da BBC, exibido uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2024.

A BBC é acusada de ter editado trechos separados de um discurso de Trump, feito em 6 de janeiro de 2021, de tal forma que ele parece dizer a seus seguidores que vai caminhar com eles até o Capitólio para "lutar como demônios".

Na frase completa, o então presidente, já derrotado nas urnas por Joe Biden, dizia: "Vamos marchar até o Capitólio e vamos encorajar nossos valentes senadores e representantes no Congresso".

A expressão "lutar como demônios" corresponde a outro momento do discurso.

Em uma mensagem aos seus colaboradores, na qual anunciou sua decisão, Davie reconheceu que "o debate atual em torno da cobertura jornalística da BBC" contribuiu para sua decisão.

"Embora, de modo geral, a BBC funcione bem, foram cometidos erros e, em última instância, o diretor-geral deve assumir a responsabilidade", destacou.

A reação de Trump às demissões

“Os altos cargos da BBC, incluindo TIM DAVIE, o CHEFE, estão se demitindo ou sendo DEMITIDOS porque foram pegos ‘manipulando’ meu excelente (PERFEITO!) discurso de 6 de janeiro. Obrigado ao The Telegraph por desmascarar esses ‘jornalistas’ corruptos”, escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

O ex-presidente também atacou a diretora de jornalismo da emissora, Deborah Turness, que igualmente pediu demissão.

“São pessoas muito desonestas que tentaram influenciar o resultado das eleições presidenciais. Para piorar, são de um país estrangeiro — um que muitos consideram nosso principal aliado. Que terrível para a democracia!”, acrescentou.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpBBC

Mais de Mundo

EUA doam US$ 700 mil em medicamentos para HIV no reinício de relações com a Bolívia

Paralisação nos EUA deixa o Fed no escuro sobre inflação e empregos

Trump diz que pagará US$ 2 mil a americanos por conta de tarifaço

COP30: Trump chama estrada construída em Belém de 'grande escândalo'

Mais na Exame

ESG

COP30: as cidades precisarão se adaptar às mudanças climáticas, diz Marina

Brasil

STF forma maioria para tornar réu ex-assessor de Moraes no TSE

Mundo

EUA doam US$ 700 mil em medicamentos para HIV no reinício de relações com a Bolívia

Tecnologia

Mercados asiáticos de tecnologia sofrem maior queda em meses