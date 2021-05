Barein permite vacinação contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos

O Barein vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com duas doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra covid-19, informou a agência de notícias estatal BNA, citando a Força-Tarefa Médica Nacional para Combate ao Coronavírus, nesta terça-feira.

A decisão do comitê de vacinação do Ministério da Saúde seguiu as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde e do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, acrescentou a BNA.

Um responsável precisa conceder a aprovação e estar presente durante a vacinação, informou a BNA.

O Barein autorizou seis tipos de vacinas: da Sinopharm, da Pfizer e BioNTech, da AstraZeneca, da Johnson & Johnson e as russas Sputnik e Sputnik-Light.