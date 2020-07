Barack e Michelle Obama valem 30 vezes mais do que em 2008. Saiba como

A vida da família Obama nunca mais foi a mesma após os oito anos na Casa Branca. Livros, palestras em todo o mundo e até mesmo um documentário na Netflix deixaram a rotina de Barack Obama e Michelle Obama mais ocupada — e lucrativa.

Essas iniciativas contribuíram para o crescimento do patrimônio dos Obama, que é de pelo menos US$ 40 milhões, segundo uma estimativa do GoBankingRates de 2018. O New York Post recentemente classificou sua fortuna ainda maior, em US$ 135 milhões.

De 2005 — quando Barack Obama ingressou no Senado dos Estados Unidos — até 2016, os Obama receberam um total de US$ 20,5 milhões em salário do governo, royalties de livros, receita de investimentos e a renda de Michelle Obama por seu trabalho nos hospitais da Universidade de Chicago antes de se tornar a primeira-dama.

Durante seus dois mandatos como presidente, Obama ganhou US$ 400.000 por ano e atualmente recebe uma pensão anual de US $ 200.000 como ex-presidente.

Livros

A maior parte da fortuna dos Obamas veio de livros. De 2005 a 2016, Obama ganhou US$ 15,6 milhões em adiantamentos e royalties de seus três livros, informou a Forbes.

Entretanto, a lucrativa carreira de Obama como autor não acabou por aí. Em 2017, ele e Michelle assinaram acordos de livros no valor de pelo menos US$ 60 milhões.

Em novembro de 2018, Michelle Obama publicou o livro “Becoming”, que já havia vendido mais de 10 milhões de cópias em março de 2019. Ela também vendeu 25 itens relacionadas ao livro, como canecas que custam US $ 20 e velas que custam US $ 35.

Netflix

Os livros não são a única fonte de renda dos Obamas na mídia. Em 2018 eles assinaram um contrato com a Netflix, que é estimado em US$ 50 milhões, segundo o The New York Post. Isso inclui o documentário, “Becoming”, que acompanha as memórias de Michelle e foi lançado em neste ano.

Palestras

Desde que deixou o cargo, Obama já recebeu US$ 400 mil em palestras. Em 2017, o ex-presidente teria recebido cerca de US$ 800 mil por dois discursos para empresas do mercado financeiro e cerca de US$ 1,2 milhão para três conversas com empresas de Wall Street, de acordo com o The New York Post.

Já a ex-primeira-dama arrecada cerca de US$ 225.000 por apresentação. Os ingressos para sua parada de turnê em 2018, em Nova York, variaram entre US$ 307 a US$ 4.070.