Avião da Delta se acidenta e 'capota' durante pouso em Toronto

Um avião da Delta Airlines teve um incidente ao pousar no Aeroporto Pearson, em Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira, 17. Com o impacto, a aeronave capotou e ficou de cabeça para baixo. O aeroporto de Toronto informou no X, antigo Twitter, que "está ciente de um incidente no pouso envolvendo um avião da Delta Airlines chegando de Minneapolis".

Segundo o aeroporto, equipes de emergência estão respondendo. "Todos os passageiros e tripulantes foram contabilizados", diz a nota. De acordo com o site canadense CP24, ao menos oito pessoas ficaram feridas. Ainda não há esclarecimentos sobre a gravidade dos ferimentos.

Horrifying.

Plane from Minneapolis to Toronto upside down on the runway.

The word from the airport is, “All passengers and crew are accounted for.”

Funcionários do aeroporto disseram à CTV News que suspenderam todas as chegadas e partidas no momento. Embora o aeroporto não tenha confirmado isso imediatamente, o site do Pearson lista vários atrasos afetando chegadas e partidas.

A polícia de Peel informou que está no local investigando, enquanto os paramédicos montaram uma área de triagem fora da pista.