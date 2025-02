Delta oferece R$ 170 mil a passageiros de avião que capotou durante pouso em Toronto

A Delta Air Lines anunciou nesta quarta-feira que está oferecendo US$ 30.000 (cerca de R$ 170 mil) a cada passageiro que estava a bordo do voo de Minneapolis que caiu e virou de cabeça para baixo nesta semana ao tentar pousar em Toronto.

Todas as 80 pessoas — 76 passageiros e quatro tripulantes — que estavam no voo 4819 da Delta sobreviveram após a aeronave fazer um pouso forçado e capotar, ficando de barriga para cima, com a asa direita arrancada, no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, na segunda-feira.

Dos 21 passageiros que foram levados para hospitais, todos, exceto um, já haviam recebido alta até a manhã de quarta-feira, informou a Delta. Nenhum dos passageiros sofreu ferimentos com risco de vida.

A Delta confirmou nesta quarta-feira que havia feito a oferta de US$ 30.000 aos passageiros. Seus representantes estavam informando aos passageiros que a oferta vinha “sem qualquer condição e não afetava seus direitos”, disse um porta-voz da companhia por e-mail.

A oferta veio enquanto o escritório de advocacia canadense Rochon Genova anunciou que foi contratado por alguns dos passageiros.

Dias após o acidente, as autoridades divulgaram poucos detalhes sobre a investigação. Nesta quarta-feira, Ed Bastian, diretor executivo da Delta, afirmou em entrevista à CBS que o voo havia sido operado por uma “tripulação experiente”, mas não forneceu mais informações.

Na noite de quarta-feira, o que restava da aeronave foi removido do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, o mais movimentado do Canadá, onde estava bloqueando as duas pistas mais longas, informou a Delta.