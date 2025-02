Avalanche no Himalaia deixa ao menos 41 pessoas presas

Uma avalanche atingiu canteiros de obras da Organização de Estradas de Fronteira da Índia (BRO), na região de Chamoli, no estado de Uttarakhand, na Índia, deixando pelo menos 41 trabalhadores presos. O incidente ocorreu a aproximadamente 20 quilômetros de distância da fronteira com a China.

A região do Himalaia é altamente vulnerável a avalanches, um problema agravado pelo aquecimento global. Em 2022, uma avalanche matou 27 montanhistas em treinamento na mesma área.

Segundo o site Sky News, as autoridades locais comunicaram que 57 trabalhadores foram soterrados pela neve. Até o momento, pelo menos 16 já foram resgatados. Cinco deles, em estado grave, foram levados para uma unidade militar para tratamento.

As operações de resgate mobilizam cerca de 150 soldados do exército indiano, além de equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres e da Força Estadual de Resposta a Desastres. No entanto, as chuvas intensas dificultam os trabalhos.

“Atualmente, a operação de resgate está lenta porque estamos enfrentando dificuldades de movimentação devido às chuvas”, afirmou o magistrado do distrito de Chamoli, Sandeep Tiwari. Segundo ele, as buscas serão intensificadas assim que o tempo melhorar. Até o momento, não há confirmação de mortos.

Inicialmente, a mídia local chegou a relatar que a tragédia teria sido causada por uma "ruptura de geleira", mas as autoridades confirmaram que se tratou de uma avalanche. O local do deslizamento fica a apenas 5 km do templo hindu de Badrinath, um dos mais visitados do país.