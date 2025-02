Incêndio florestal no nordeste do Japão é o maior a atingir o país em mais de 30 anos

O incêndio florestal que continua a se alastrar na cidade japonesa de Ofunato, no nordeste do arquipélago, já é o pior que afeta o país em mais de 30 anos em termos de área queimada, enquanto os esforços para controlá-lo continuam pelo terceiro dia e foram emitidas ordens para evacuar 4.200 pessoas.

O incêndio queimou pelo menos 1.200 hectares, superando os 1.030 hectares afetados pelo grande incêndio que atingiu a cidade costeira de Kushiro, na ilha de Hokkaido (norte), em 1992, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Desde que o incêndio começou na última quarta-feira, pelo menos uma morte foi confirmada e 84 casas foram destruídas, números que as autoridades esperam que aumentem quando a verdadeira magnitude do desastre puder ser avaliada quando as chamas estiverem sob controle.

Nesse momento, a prioridade são os esforços de combate ao incêndio, com a participação de cerca de 2.500 bombeiros, incluindo mais de 1.600 de fora da província afetada, de acordo com dados publicados pela emissora pública “NHK”.

Um total de 16 helicópteros, incluindo sete das Forças de Autodefesa (Exército), estiveram envolvidos nos trabalhos de hoje, pulverizando água e verificando o estado do incêndio, segundo relatos da imprensa, que ocasionalmente envia suas próprias aeronaves com câmeras ao vivo.

As autoridades continuaram a emitir hoje ordens de evacuação, que já afetaram mais de 4.200 moradores nas áreas afetadas.

A costa sul da província de Iwate, onde a cidade está localizada, está em alerta por tempo seco desde 18 de fevereiro, um fenômeno que levou à propagação das chamas.

Desde que o alerta meteorológico foi declarado, outros incêndios florestais ocorreram em Ofunato e na cidade de Rikuzentakata, mas agora já estão contidos.

O observatório meteorológico local não prevê chuvas significativas na área nos próximos dias e espera que o alerta de tempo seco permaneça em vigor por enquanto.

Ofunato foi uma das áreas devastadas pelo tsunami que se seguiu ao forte terremoto no nordeste do Japão em 11 de março de 2011, no qual mais de 500 pessoas da cidade morreram ou desapareceram e muitas casas foram destruídas.