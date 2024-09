Áustria declara estado de zona catastrófica em várias regiões por tempestade

Autoridades declararam neste sábado, 14, 23 localidades da Áustria, principalmente nos estados Baixa Áustria e na Estíria, como área de desastre devido às fortes inundações causadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias.

A Baixa Áustria, que faz fronteira com a República Tcheca ao norte, é atualmente a mais afetada. Nessa área, o transbordamento de rios e reservatórios em Waldviertel, uma região a cerca de 115 quilômetros a oeste de Viena, forçou a evacuação de centenas de pessoas.

"A situação das tempestades é muito grave. Quase todos os estados federais estão sendo afetados por fortes chuvas e, em alguns casos, pela queda de neve. A situação está piorando, especialmente na Baixa Áustria", disse o chanceler austríaco, Karl Nehammer, em redes sociais.

Emergência em todo o país

Nehammer também disse que a brigada de incêndio, a polícia, o Exército e os serviços de proteção civil estão em "alerta máximo" para lidar com a emergência em todo o país alpino.

"O pico ainda não foi atingido. Os próximos dias continuarão sendo extremamente difíceis e desafiadores para a população afetada e para os serviços de emergência", acrescentou.

Entre as localidades mais afetadas na Baixa Áustria estão Wegscheid am Kamp, Bernhard-Frauenhofen, Altenburg e Rosenburg-Mold, todas declaradas áreas de desastre e com alto risco de transbordamento de rios próximos.

"Os especialistas estão esperando até 300 litros de chuva por metro quadrado e ventos semelhantes aos de um furacão", disse a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, no Instagram.

No distrito de Krems, cerca de 70 quilômetros a oeste de Viena, vários municípios também foram considerados zonas de desastre, e as autoridades estão realizando evacuações preventivas.

O reservatório de Ottenstein, que administra a água do rio Kamp, um afluente do Danúbio, pode transbordar nas próximas horas, de acordo com declarações das autoridades locais à agência de notícias "APA".

Falta de energia

No estado federal da Estíria, que abriga a segunda maior cidade da Áustria, Graz, as chuvas também causaram inundações que danificaram a infraestrutura local e causaram falta de energia em cerca de 4.000 residências, de acordo com relatos da imprensa local.

O serviço meteorológico Geosphere Austria adverte que as condições persistirão com chuvas fortes em todo o país, com temperaturas variando entre 5 e 10 graus Celsius, além de fortes rajadas de vento.

As últimas grandes enchentes na Áustria foram registradas em 2002 e 2013, quando os transbordamentos do Danúbio e do Kamp causaram milhões de euros em danos e inundaram várias regiões do país.