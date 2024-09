Chuva tira São Paulo do topo de ranking de pior qualidade do ar; veja posição

Depois de uma primeira quinzena com temperaturas acima da média e com o ar extremamente seco por conta de uma onda de calor, a segunda metade de setembro começou com a chegada de uma frente fria no Sudeste e especialmente em São Paulo.

Com origem na região Sul, essa massa de ar frio entrou no estado paulista no domingo, 15, deixando o tempo nublado e com pancadas de chuva que começaram nesta segunda-feira, 16, na capital. A precipitação do começo da manhã favoreceu o aumento da umidade relativa do ar e agora São Paulo aparece na posição número 73 do ranking da IQAir, com a qualidade do ar considerada "boa".

De acordo com o Climatempo, "essa entrada de umidade no decorrer dos próximos dias favorece a dispersão de poluentes e de fumaça ainda presentes na atmosfera, melhorando a qualidade do ar e o céu poluído dos últimos dias". Por outro lado, o instituto de meteorologia reintera que a região norte do estado precisa continuar em alerta para os incêndios.

Chuva em SP e no litoral

Essa mudança de tempo e maior conforto térmico causado pelo aumento da umidade do ar poderá ser sentido mais no litoral e na cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o Climatempo, há risco de temporais entre a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, nas cidades de Santos, Cananeia e Iguape, que podem receber volumes de chuva significativos nesta segunda-feira, 16. A chuva também aumenta na capital durante a manhã e a tarde de hoje e a temperatura fica mais baixa.

Previsão do tempo para SP

Segunda-feira, 16

Mínima: 15 ºC

Máxima: 20 ºC

Terça-feira, 17

Mínima: 14 ºC

Máxima: 22C ºC

Quarta-feira, 18

Mínima: 15 ºC

Máxima: 19 ºC

Quinta-feira, 19

Mínima: 15 ºC

Máxima: 25 ºC

Sexta-feira, 20

Mínima: 17 ºC

Máxima: 24 ºC