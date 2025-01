Motorista do Tesla que explodiu em frente ao Trump Hotel se matou antes do incidente

Na última quarta-feira, 1, um Cybertruck da Tesla explodiu em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, deixando sete pessoas feridas. Segundo as autoridades locais, o motorista, identificado como Matthew Livelsberger, 37 anos, membro ativo do Exército americano, disparou contra si antes da detonação.

O xerife do condado de Clark, Kevin McMahill, informou que a arma foi encontrada aos pés do homem, indicando um possível suicídio. O corpo apresentava tatuagens reconhecidas e documentos de identificação de Livelsberger estavam no veículo, alugado no estado do Colorado por meio do aplicativo Turo. A confirmação definitiva depende de um teste de DNA.

No veículo, foram encontrados cilindros de gás, tanques de combustível e morteiros pirotécnicos de alto calibre. Livelsberger detonou o conjunto enquanto estava no carro.

Semelhança com ataque em Nova Orleans

O incidente ocorreu poucos dias após outro ataque em Nova Orleans, onde um homem jogou uma caminhonete contra uma multidão, matando 14 pessoas. Ambos os indivíduos tinham ligação com a mesma base militar na Carolina do Norte, mas o FBI, representado pelo vice-diretor adjunto Christopher Raia, descarta relação direta entre os dois casos.

“Não podemos, no entanto, excluir completamente uma ligação”, afirmou um porta-voz das investigações.

Impacto e investigações em andamento

Além dos ferimentos às sete vítimas, a explosão causou pânico nas redondezas do hotel. As autoridades continuam investigando motivações e conexões entre Livelsberger e o ataque em Nova Orleans. As evidências reforçam a necessidade de maior vigilância sobre o uso de explosivos e armas em situações similares.

A situação ressalta os desafios de lidar com indivíduos treinados militarmente em ambientes civis.

