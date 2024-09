Ataque com explosivos a base militar deixa pelo menos 2 mortos e 26 feridos na Colômbia

Pelo menos dois soldados morreram e 26 ficaram feridos, nesta terça-feira, 17, em um ataque com explosivos contra uma base militar no Leste da Colômbia. A ação foi atribuída ao Exército de Libertação Nacional (ELN), informaram autoridades, em plena crise nas negociações de paz com a guerrilha.

"Praticamente é uma ação que fecha com sangue um processo de paz", disse o presidente Gustavo Petro, sem dar mais detalhes na noite de terça-feira, durante evento na sede presidencial.

Os ataques da guerrilha, contra objetivos militares, intensificaram-se desde o início de agosto, quando o cessar-fogo, em vigor desde 2023, foi suspenso em meio a turbulências nas conversações de paz que decorrem desde o fim de 2022.

O “ataque terrorista” foi registrado na cidade de Puerto Jordán, no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela, onde “o GAO (Grupo Armado Organizado) ELN utilizou artefatos explosivos improvisados”, informou anteriormente o Exército colombiano.

“Apesar dos esforços médicos, dois dos soldados profissionais feridos não conseguiram sobreviver devido à gravidade dos ferimentos”, afirmou o Ministério da Defesa na rede social X.

Frente Domingo Laínz Sáenz

Os mortos são os soldados Julián Patiño e Bairon Correa, confirmaram as Forças Armadas, em comunicado divulgado após as 19h (hora local).

Cinco soldados ficaram “gravemente feridos”, enquanto outros 21 feridos permanecem “fora de perigo”, segundo o último relatório.

“Rejeito o ataque covarde em Puerto Jordán, Arauca, onde os terroristas usaram artefatos explosivos artesanais lançados de um caminhão basculante”, disse o comandante do Exército, general Luis Emilio Cardozo, no X.

O último boletim das Forças Armadas indica que o ataque é “atribuído” à Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz, que opera na região.

Tropas do Exército capturaram duas pessoas que “viajavam em motocicletas que acompanhavam” o caminhão carregado de explosivos.

Vários dos militares afetados foram levados de ambulância ao município de Arauca, capital do departamento de mesmo nome.