Ataque com drones ucranianos obriga fechamento de aeroportos na Rússia

A Ucrânia atacou o território russo na madrugada desta terça-feira (hora local) com drones direcionados principalmente a Moscou, que afetaram as operações de cerca de uma dezena de aeroportos, informaram as autoridades russas.

O ataque ocorreu dias antes das comemorações, em Moscou, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, com um desfile militar na presença do presidente Vladimir Putin e de cerca de vinte líderes estrangeiros.

O prefeito de Moscou, Serguêi Sobianin, disse que 19 drones foram interceptados pela defesa antiaérea enquanto se dirigiam à capital.

Ele informou que os destroços caíram sobre uma avenida importante no sul de Moscou e que, inicialmente, não houve registro de vítimas.

No entanto, a mídia russa divulgou imagens de uma janela rachada em um supermercado e da fachada enegrecida de um edifício residencial.

Quatro aeroportos da capital – Sheremetievo, Domodedovo, Vnúkovo e Zhukovski – impuseram restrições temporárias durante a noite e alguns fecharam todas as suas pistas, segundo a agência russa de aviação civil, Rosaviatsia.

O funcionamento de vários outros aeroportos russos foi interrompido, em especial os de grandes cidades ao longo do rio Volga, como Nizhni Novgorod, Samara e Volgogrado.

Os governadores das regiões do Sul, Voronezh e Penza, relataram, respectivamente, que 18 e 10 drones ucranianos foram interceptados sobre seus territórios, sem deixar vítimas.

Na região fronteiriça de Kursk, um ataque ucraniano deixou dois adolescentes feridos e causou apagões, segundo o governador Alexander Jinstein.

Do lado ucraniano, um bombardeio russo com drones deixou um morto na região de Odessa, informou o governador Oleg Kiper.

A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias, de 8 a 10 de maio, em razão das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia ainda não revelou se cumprirá a trégua anunciada por Putin.