As monarquias ainda existentes no mundo; saiba quais são

A Inglaterra não é a única monarquia no mundo. Existem atualmente 44 países que adotam o sistema monárquico, sendo o Reino Unido um dos exemplos mais conhecidos. Sob o reinado de Charles III, que governa não apenas a Inglaterra, mas todo o Reino Unido – uma nação composta por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – o modelo monárquico permanece em vigor. Além disso, Charles III é monarca de 14 estados soberanos e independentes, conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, como Austrália, Bahamas e Nova Zelândia.

Apesar de serem monarquias, nem todos esses países atribuem poder governamental direto a seus monarcas. Em muitos casos, os reis e rainhas desempenham apenas funções simbólicas, sem exercer controle efetivo sobre o governo. No entanto, em nações como Arábia Saudita, Marrocos, Catar e Emirados Árabes Unidos, os monarcas detêm poderes políticos significativos e atuam como chefes de Estado com autoridade governamental.

Qual a diferença entre monarquia e república?

A Monarquia é um sistema de governo no qual um país é regido por um monarca, como um rei ou rainha. Em geral, o título de monarca é hereditário, e o governante deve permanecer no poder por toda a vida. O Brasil, por exemplo, foi uma monarquia de 1822 até 1889, quando se tornou uma república. Já no formato de república, o cargo que pertencia a um rei, passa a ser exercido por um cidadão escolhido pelo povo, que pode ser um presidente ou primeiro-ministro, no caso de repúblicas parlamentaristas.

Quais são os tipos de monarquia?

Atualmente, há três formas de monarquias vigentes:

Monarquia Parlamentarista: O monarca tem poderes limitados pela constituição ou parlamento. Exemplos incluem o Reino Unido e o Japão, onde os monarcas são figuras simbólicas.

Monarquia Absoluta: O monarca detém controle total sobre o governo, com autoridade para legislar e governar. Países como Arábia Saudita e Brunei seguem este modelo.

Monarquia Eletiva: Nesse caso, o monarca é escolhido via um processo de eleição, geralmente por membros da família real ou por um colegiado, como ocorre no Vaticano para a escolha do Papa.

Veja quais monarquias ainda existem no mundo:

