Nem toda estrada foi feita para ser atravessada com tranquilidade — em alguns lugares do mundo, dirigir ainda é um ato de risco real. Em levantamento recente, a BBC Science reuniu os 10 trechos mais perigosos do planeta, com base em critérios como condições climáticas extremas, infraestrutura precária, acidentes recorrentes e obstáculos naturais.

Entre os 10 trechos destacados, quatro estão localizados na Ásia (Índia, Paquistão e China), dois na Europa (Romênia e Sérvia), dois na América do Sul (Bolívia), um na Oceania (Nova Zelândia) e um na América do Norte (Estados Unidos).

O predomínio de vias em regiões montanhosas ou isoladas reforça o risco de trajetos com pouca infraestrutura e condições extremas.

Apesar da periculosidade, muitas dessas estradas continuam em uso diário por moradores locais ou caminhoneiros, enquanto outras se tornaram pontos turísticos pela beleza cênica e fama mundial.

As 10 estradas mais perigosas do mundo

Keylong-Kishtwar Road, Índia

Trecho de 235 km entre os vilarejos de Keylong e Kishwar, a estrada é formada basicamente por uma faixa de terra estreita sem qualquer tipo de proteção lateral.

A estrada mais mortal do mundo. Killar-Kishtwar (Getty Images)

Um dos pontos mais temidos é o chamado "Cliff Hanger", onde o solo é instável e pode desmoronar sob o peso dos veículos.

O risco é agravado por deslizamentos de terra e clima imprevisível.

Ibarska Magistrala, Sérvia

Apelidada localmente de "Rodovia Negra", a estrada Ibar liga a capital Belgrado a outras regiões e países vizinhos como Montenegro.

Sua combinação de retas longas e curvas perigosas resulta em alto índice de acidentes fatais, especialmente durante a noite e em condições de velocidade excessiva ou consumo de álcool por motoristas.

Transfăgărășan, Romênia

Localizada nos Montes Cárpatos, esta estrada sinuosa atinge altitudes superiores a 2.000 metros e é famosa pelas curvas em zigue-zague, túneis e mudanças bruscas de elevação.

Rodovia Transfagarasan, uma das estradas da Europa, Romênia (Transfagarash) (Getty Images)

Além disso, o trânsito de grandes rebanhos de ovelhas a torna ainda mais desafiadora para motoristas desavisados.

Skippers Canyon Road, Nova Zelândia

Construída durante a corrida do ouro no século XIX, a estrada foi literalmente esculpida em um cânion com o uso de ferramentas manuais e explosivos.

Outrora uma área de intensa mineração de ouro, o acesso a Skippers Canyon era feito pela Skippers Road, que hoje é uma das estradas panorâmicas mais conhecidas da Nova Zelândia (Getty Images)

A via, de 22 km, tem largura suficiente para apenas um veículo por vez e, devido à instabilidade do solo, pode se tornar escorregadia com chuva ou se desfazer na estação seca.

James Dalton Highway, EUA

Com 666 km de extensão, a estrada liga Fairbanks à remota Deadhorse, no Alasca. Apenas um terço dela é pavimentado.

Os principais riscos são neve, gelo e o isolamento extremo, além da possibilidade de encontros com ursos-polares. O trecho ficou mundialmente conhecido pela série Ice Road Truckers.

Zojila Pass, Índia

Passagem de montanha que conecta Ladakh ao Vale da Caxemira, enfrenta nevascas intensas e é frequentemente fechada no inverno.

A estrada comporta apenas um veículo por vez e não possui barreiras de proteção.

Vista aérea da perigosa estrada do passo de Zojila, mostrando as montanhas nevadas da Caxemira. (Getty Images)

Um túnel está sendo construído para tornar o trajeto mais seguro ao longo do ano.

Fairy Meadows Road, Paquistão

Com apenas 16 km, a estrada liga a Karakoram Highway ao vilarejo de Tato. Em certos pontos, está a mais de 3.000 metros acima do nível do mar e é tão perigosa que só moradores locais têm permissão para dirigir nela.

A ausência de guardrails e curvas estreitas tornam o trajeto um dos mais letais da Ásia.

Yungas Road, Bolívia

Conhecida como “Estrada da Morte”, este trecho de 64 km já registrou até 300 mortes por ano antes da construção de uma via alternativa.

O percurso em cascalho atravessa montanhas cobertas por neblina e chuva constante, com trânsito de mão dupla em faixas extremamente estreitas, muitas vezes à beira de precipícios.

Sichuan-Tibet Highway, China

Com trechos de pista única, a estrada de alta altitude enfrenta riscos constantes de avalanches, deslizamentos e tráfego intenso.

A travessia completa pode durar até 15 dias, com congestionamentos e disputas entre motoristas.

Em compensação, oferece vistas deslumbrantes de montanhas nevadas e cânions profundos.

Bayburt D915, Turquia

Considerada uma das estradas mais aterrorizantes do mundo, a rota conecta o Mar Negro à cidade de Bayburt, passando por trechos de curvas fechadas esculpidas em encostas.

Além da instabilidade do solo e condições climáticas adversas, a ausência de pavimentação exige habilidade e cautela redobrada dos motoristas.