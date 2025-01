Argentina terá pagamentos diretos em dólares no comércio a partir de fevereiro

O governo de Javier Milei deu um mais um passo rumo à dolarização da economia argentina, uma de suas promessas de campanha. O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 16, um conjunto de regras que visa permitir que os dólares circulem com a mesma facilidade dos pesos no sistema financeiro.

Entre as medidas, está a exigência de que, até 28 de fevereiro, os pagamentos com cartão de débito em dólares sejam adotados pelas empresas interessadas. O modelo busca simplificar transações e não envolveria uma transação de câmbio, com os dólares sendo transferidos diretamente da conta do comprador para a do comerciante.

As medidas visam facilitar a circulação de dólares na economia formal, especialmente em um momento em que o governo enfrenta pressão para estabilizar a moeda local. O sucesso da política dependerá da aceitação do mercado e da resolução de entraves como a proibição de empréstimos em dólares.

Além disso, o Banco Central determinou que os cartões de débito em dólares e pesos sejam compatíveis com um sistema de pagamentos com QR code, usado no país.

Cartões de crédito, porém, ficaram de fora dessa nova regra. O Banco Central manteve a restrição ao crédito em dólares, medida vigente na Argentina, exceto para o setor agroexportador.