Ibovespa opera em alta com ajuda de Vale (VALE3)

Após devolver parte dos ganhos, o Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 17, ligeiramente em alta com ajuda de Vale (VALE3). A mineradora sobe na esteira de dados positivos da China que puxaram o minério de ferro para cima.

O país asiático divulgou na madrugada seu Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2024, que veio acima do esperado. Com isso, o país atingiu sua meta de crescimento de 5% no ano passado. A expansão no último trimestre superou a previsão de 4,9%, alcançando 5,4%.

A produção industrial cresceu 6,2% em dezembro, bem acima dos 5,3% esperados. Com alta de 3,7% no mês, as vendas do varejo também superaram a estimativa de 3,5%.

Com isso, os preços futuros do minério de ferro atingiram o valor mais alto em mais de quatro semanas.

O contrato para maio do minério de ferro, o mais negociado na bolsa Dalian, encerrou as negociações do dia com alta de 1,71%, a 803,5 iuanes (US$ 109,65 ) a tonelada, com aumento de 6,6% na semana No início do dia, o contrato atingiu o maior valor desde 13 de dezembro de 2024, a 807 iuanes.

O minério de ferro de referência para fevereiro na bolsa de Singapura subiu 1,19% para 103,9 dólares a tonelada, o maior valor desde 18 de dezembro de 2024.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,09% aos 121.125 pontos

-0,09% aos 121.125 pontos Vale (VALE3): +2,70% a R$ 54,11

Também ajuda a sustentar a bolsa no azul o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) de janeiro, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que veio abaixo do esperado.

O índice registrou alta de 0,53% em janeiro, frente a expectativa de 0,67%, e uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando avançou 1,14% em novembro. Em 12 meses, o índice acumula alta de 6,73%, abaixo dos 6,87% esperados.

Dólar sobe

Os dados mais amenos da inflação dos Estados Unidos ao longo da semana e, consequentemente, a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) não foram suficiente para manter o câmbio no negativo.

Dólar: +0,29% a R$ 6,071

Ontem, o discurso do indicado de Trump ao Tesouro sobre o plano de tarifas também colaborou para a alta da divisa americana. Scott Bessent ofuscou o otimismo anterior com os comentários do dirigente do Fed, Christopher Waller, que cogitou de três a quatro cortes de juros no ano e não descartou uma flexibilização em março.

Já Bessent, durante sua audiência de posse, apesar de não responder diretamente às perguntas dos legisladores sobre a imposição de tarifas, disse que é preciso defender os interesses dos EUA no exterior.

“Devemos proteger as cadeias de suprimentos que são vulneráveis a concorrentes estratégicos e (...) garantir que o dólar americano continue sendo a moeda de reserva mundial”, acrescentou.

O movimento impulsiona o dólar e os juros futuros para cima, no que é a última sessão antes da posse do presidente Donald Trump.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.