Apostas em cardeais e no nome do papa: casas de jogos exploram a morte de Francisco

Poucas horas depois da morte do papa Francisco na segunda-feira, 21, as casas de jogos mais populares do mundo abriram um espaço em suas tabelas para apostas no novo pontífice e, em alguns casos, até mesmo em seu nome papal, com dois claros favoritos: o italiano Pietro Parolin e o filipino Luis Antonio Tagle.

A febre dos jogos de azar virtuais também está atingindo níveis religiosos. Nos sites de apostas mais famosos, como William Hill, Bet365, Paddy Power e Sportium, entre outros, os nomes dos cardeais elegíveis aparecem ao lado das suas odds correspondentes, ou seja, o valor que seria pago por cada unidade apostada se fossem escolhidos.

Os dois com as menores odds, ou seja, os dois favoritos entre as casas de apostas, são Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, e Luis Antonio Tagle, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos.

No site espanhol Sportium, o italiano é ligeiramente favorito, com odds de 2,75 euros para cada euro apostado, em comparação aos 3,20 de Tagle.

Os próximos concorrentes neste quesito, para esta casa, são o ganês Peter Tukson e o italiano Matteo Zuppi, com odds de 8, e o húngaro Peter Erdo, com 9.

Nas casas inglesas, berço do costume do jogo esportivo, a disputa também é equilibrada entre os dois favoritos. Empatados na segunda-feira, dia da morte de Francisco, com odds de 2,75 na William Hill, Parolin ganhou favoritismo na terça-feira e sua odd caiu para 2,5, deixando Tagle com 3.

Por sua vez, a Paddy Power triplicou sua aposta em Tagle e está oferecendo um preço de 3,5 por Parolin, colocando o filipino como favorito. Já a Ladbrokes é a que mais premia os favoritos, com 4 euros por cada aposta no caso do Parolin, e 4,5 no caso do Tagle.

O nome papal

Algo que também gera expectativa e curiosidade é o nome que o novo pontífice escolherá. E algumas casas de apostas permitem que o jogador arrisque e preveja isso.

Curiosamente, os nomes favoritos na William Hill, que oferece apostas no nome papal, são os três últimos escolhidos. Com odds de 2,50, o favorito é Francisco, no que seria uma repetição e, portanto, se tornaria Francisco II.

Bento está em segundo lugar, com odds de 4, e João Paulo está em terceiro lugar, com odds de 6. Leão está em quarto lugar, com uma recompensa de 8 euros para cada euro apostado.