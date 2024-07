Apagão cibernético: Governos descartam suspeitas de ataques hacker e mantêm contatos com Microsoft

Após o apagão cibernético que afetou desde transmissões ao vivo até sistemas de transportes e bolsas de valores nesta sexta-feira, governos dos países afetados se manifestaram, afirmando que o distúrbio não foi causado por ataque cibernético, mas sim por uma falha no software de segurança cibernética CrowdStrike, que estão em contato com a Microsoft e que seguem acompanhando a situação.

Na Nova Zelândia, o primeiro-ministro interino, David Seymour, disse em uma publicação no X que o país está "trabalhando para entender os impactos potenciais" da pane, destacando que não recebeu até o momento "nenhum relatório que indique que esses problemas estejam relacionados a atividades maliciosas de segurança cibernética". Em relação aos impactos, afirmou que o apagão estava causando uma "inconveniência" ao público e às empresas.

Uma comunicado similar foi feito pela coordenadora nacional de segurança cibernética da Austrália, Michelle McGuinness, ao destacar que a "interrupção está relacionada a problemas técnicos com uma plataforma de software de terceiros empregada pelas empresas afetadas.” O impacto da interrupção técnica afetou "várias empresas e serviços" australianos.

1 /8 (L'aéroport international de Berlin bloqué par une panne technique)

2 /8 IT Outage affects businesses and users across the globe (IT Outage Affects Businesses and Users Across The Globe)

3 /8 (Captura de tela 2024-07-19 072912)

4 /8 This photograph shows screens displaying the logo of "CrowdStrike" cybersecurity technology company in Paris on July 19, 2024, amid massive global IT outage. Airlines, banks, TV channels and other business across the globe were scrambling to deal with one of the biggest IT crashes in recent years on July 19, 2024, caused by an update to an antivirus program. Microsoft said in a technical update on its website that the problems began at 1900 GMT on July 18, affecting users of its Azure cloud platform running cybersecurity software CrowdStrike Falcon. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP) (FRANCE-COMPUTING-CYBERSECURITY-COMPANY-OUTAGE)

5 /8 Passengers formed a long queues at Singapore Airport due to major IT outage in Singapore on July 19, 2024. A major outage wrought havoc on computer systems worldwide, grounding flights in the United States, derailing television broadcasts in the UK and impacting telecommunications in Australia. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (SINGAPORE-AIRPORT-IT-OUTAGE)

6 /8 Display screens showing information on flights reflect error messages amid global IT outage at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi on July 19, 2024. Five Indian airlines announced disruptions to their booking systems on July 19, matching widespread technical problems reported by flight operators around the world. (Photo by Money SHARMA / AFP) (INDIA-TRANSPORT-AVIATION-IT)

7 /8 This photograph shows the Windows malfunction displayed on a screen at the TUI counter due a bug that caused a global IT outage affecting airports, it is currently not possible for most passengers to check in, at the Amsterdam-Schiphol airport, in Schiphol, on July 19, 2024. Amsterdam's Airport Schiphol, one of the busiest airports in Europe was affected by a global IT outage, which also affected Eindhoven airport, the Transavia airline and Dutch hospitals, on July 19, 2024. (Photo by Sem van der Wal / ANP / AFP) / Netherlands OUT (NETHERLANDS-TRANSPORT-AIR-IT)

8/8 Passengers stand in terminal 4 of Adolfo Suarez Madrid–Barajas Airport in Madrid on July 19, 2024, amid massive global IT outage. Airlines, banks, TV channels and other business across the globe were scrambling to deal with one of the biggest IT crashes in recent years on July 19, 2024, caused by an update to an antivirus program. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (SPAIN-AIRLINES-AVIATION-OUTAGE-COMPUTING)

A falha no sistema afetou uma ferramenta de segurança da CrowdSteike chamada Falcon, que é utilizada pela Azure, a plataforma de computação em nuvem usada pela empresa americana Microsoft. Na Índia, onde a pane impactou os aeroportos, o ministro de Eletrônica e Tecnologia, Ashwini Vaishnaw, disse em uma publicação no X que o governo estava em contato com a empresa, explicando que o motivo foi "identificado" e as atualizações foram lançadas para resolver o problema.

Já no Reino Unido, o ministro PatMcFadden disse que estava em "contato próximo" com equipes que coordenam uma resposta através do comitê que lida com questões de emergência nacional, o Cabinet Office Briefing Rooms (COBR). O ministro acrescentou ainda que os seus homólogos estão trabalhando em seus setores sobre o assunto.

Segundo a BBC, as principais autoridades do país estavam na reunião do COBR um pouco mais cedo, uma vez que o nº 10 de Downing Street afirmou não estar a par da interrupção que afetava os negócios do governo. O primeiro-ministro Keir Sartmer não presidiu a reunião do comitê, pois estava em reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Um porta-voz do governo disse à rede britânica que os ministros estão sendo atualizados regularmente sobre a interrupção e que o governo está "trabalhando em estreita colaboração com os respectivos setores e indústrias nessa questão." A maior operadora ferroviária do Reino Unido alertou sobre possíveis cancelamentos de trens devido a problemas de TI.

A agência de segurança cibernética da França, ANSSI, disse que estava “totalmente mobilizada” para identificar e apoiar as pessoas afetadas. “Não há evidências que sugiram que essa interrupção seja resultado de um ataque cibernético”, disse a agência.

Na Espanha, o ministro de Transportes e Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, citado pelo El País, disse que "felizmente" o pane global não afetou "de maneira significativa" os transportes no país, gerando apenas alguns atrasos nos aeroportos. "Pouco a pouco estamos recuperando os sistemas e espero que em pouco tempo estejamos já na mais absoluta normalidade", acrescentou. Todos os aeroportos da Espanha estavam sofrendo “interrupções” devido a uma falha de TI, informou a operadora de aeroportos Aena.

A Comunidade de Madri também afirmou que "nenhum serviço público", nem "nenhum sistema gerido pelo governo regional" foi afetado pela pane.

A Diretoria Cibernética israelense comunicou que estava entre os países afetados pela pane lobal, que teve impactos no sistema de correios e hospital israelenses, segundo os ministérios da Comunicação e da Saúde.