Andaimes de bambu poderão ser usados para salvar megaprojeto que mudará Hong Kong

A região de Hong Kong apresentou, há quase quatro anos, um megaprojeto que planeja integrar dois distritos em seus territórios ao norte, o Distrito do Norte e o Distrito Yuen Long. O projeto visa a criação de uma grande área residencial e econômica.

Com 30.000 hectares e 500.000 moradias, o megaprojeto englobaria cerca de um terço de toda a área de Hong Kong, e mira a criação de 650.000 empregos. Seria capaz de acomodar 2.5 milhões de pessoas.

Todavia, o projeto viu pouco progresso desde que foi anunciado.

Enfrentando cada vez maiores pressões de Pequim, o líder da região John Lee Ka-chiu dedicou grandes partes de seu discurso de política a um amplo repertório de iniciativas para acelerar o processo.

Em meio às soluções propostas, o CEO David Dodwell, da consultoria Strategic Access, focada em desafios de desenvolvimento da região asiática, escreve pelo South China Morning Post sugerindo uma solução excêntrica: o investimento na pequena indústria de andaimes de bambu.

“Pode parecer que estou brincando, mas essa comunidade com 2.500 artesãos intrépidos e altamente habilidosos, que se movem com agilidade pelos andaimes de bambu que cobrem arranha-céus em Hong Kong, centenas de metros acima de nós, tem qualidades importantes de que a Metrópole do Norte necessita desesperadamente", escreveu Dodwell.

"Os montadores de andaimes de bambu são famosos por sua velocidade, custo-benefício, eficiência – especialistas dizem que eles podem construir um andaime de seis a oito vezes mais rápido do que montadores de andaimes de aço, e desmontá-los 12 vezes mais rápido”, afirma.

Além do preço acessível e da velocidade de montagem, Dodwell exalta o peso e a facilidade logística de mover grandes quantidades de bambu. Ademais, o material é sustentável e de fácil descarte.

“Todavia, nossos oficiais desimpressionados da secretaria de desenvolvimento determinaram em março que andaimes de metal devem ser obrigatoriamente utilizados em metade de todos os contratos de construção pública”, continua Dodwell. O CEO expressa preocupação com a perda de uma tradição que data mais de 2.000 anos na história da China.

Na China continental, o uso de andaimes de bambu é banido para prédios com mais de seis andares. Em Macau, todavia, a prática é protegida como parte da herança cultural da região.

Para salvar a arte, o CEO olha para o megaprojeto: “E é aqui que a Metrópole do Norte entra. Se os planos de Lee se concretizarem, Hong Kong está destinada a uma explosão de construções sem precedentes. Precisaremos de velocidade, custo-benefício e o máximo de tecnologia sustentável possível", afirma.

"Andaimes de bambu podem não estar entre a alta tecnologia que a metrópole do norte visa, mas possuem qualidades de que precisamos desesperadamente, sejam modernos ou não. A arte de andaimes de bambu merece ser parte indispensável da herança cultural de Hong Kong. E através da Metrópole do Norte, esses construtores podem ser mais importantes do que imaginamos”, disse.