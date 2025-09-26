Mineradora australiana sobe 97% no trimestre com tensão entre China e EUA

A mineradora australiana Lynas Rare Earths Ltd. caminha para registrar seu trimestre mais forte em quase uma década, com alta de 97% nas ações, em meio a apostas de que será uma das principais beneficiárias da escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Segundo informações da Bloomberg, o desempenho da empresa é o melhor desde 2015 e supera pares asiáticos do setor.

O rali ocorre após a retaliação de Pequim às tarifas mais amplas impostas por Washington, o que levou investidores a buscar alternativas no mercado de terras raras fora da China.

As terras raras, insumos críticos para veículos elétricos e eletrônicos avançados, voltaram ao centro das atenções, diante da dependência global da China nesse mercado.

“Os investidores estão dando maior peso ao papel da Lynas como fornecedora estrategicamente relevante fora da China, o que tem apoiado captações de capital e o posicionamento de longo prazo”, disse Jai Mirchandani, fundador e gestor da ELM Responsible Investments, em entrevista à Bloomberg.

Apostas além da Lynas

Outras companhias australianas de terras raras também avançaram neste trimestre, mas em ritmo mais modesto devido à baixa produção. Arafura Rare Earths Ltd. e Australian Strategic Materials Ltd. subiram pelo menos 7%.

No acumulado de 12 meses, a Lynas já dispara 164%, tornando-se a segunda ação de melhor desempenho no setor, segundo dados de um ETF que acompanha os pares. Apenas a americana MP Materials Corp., com alta de 394% após fechar contrato com o Departamento de Defesa dos EUA, superou o desempenho.

Valuation preocupa investidores

O movimento acelerado, no entanto, gera cautela. "A avaliação da empresa está muito mais cara do que historicamente esteve”, disse Jun Bei Liu, cofundadora e gestora da Ten Cap Investment.

Desde julho, ao menos cinco corretoras rebaixaram a recomendação da Lynas, segundo dados compilados pela Bloomberg. A companhia negocia atualmente a quase 42 vezes o lucro projetado, bem acima da média de três anos de 25 vezes.

Apesar das preocupações, analistas ainda veem espaço para otimismo. Governos de diferentes países estudam medidas como a criação de pisos de preços e impostos de exportação sobre as terras raras chinesas para estimular a produção doméstica.

Em relatório divulgado na quinta-feira, o Morgan Stanley manteve a recomendação de compra para a Lynas, classificando a mineradora como um “grande beneficiária” da alta nos preços globais.