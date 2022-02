Ameaça nuclear de Putin deve ser levada terrivelmente a sério, diz Bremmer

O analista de risco político Ian Bremmer, presidente da consultoria Eurasia, tem sido um dos mais vocais em alertar para o tamanho do risco de a invasão da Ucrânia levar a um cenário de consequências mais graves. Neste domingo, Bremmer, baseado em Nova York, afirmou no Twitter que a determinação de Vladimir Putin de deixar as armas nucleares de prontidão é uma "insanidade", mas deve ser levada "terrivelmente a sério".

Mais cedo, Putin havia afirmado que os países ocidentais não só tomaram medidas "hostis" na esfera econômica, como fizeram "declarações agressivas" contra a Rússia. Por esse motivo, ele ordenou ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior que coloquem as forças nucleares em regime especial de alerta.

"A economia de Putin está prestes a implodir", escreveu Bremmer em sua conta no Twitter. "Sua posição geoestratégica é pior que em qualquer ponto de sua presidência. É culpa de Putin, mas uma admissão de fracasso é inconcebível, e um recuo improvável. Essa semana será incrivelmente perigosa e não só para a Ucrânia".

putin’s economy is about to implode

his geostrategic position is worse than at any point in his presidency

it’s putin’s fault, but admission of failure is inconceivable, climbdown unlikely

this week is incredibly dangerous and not just for ukraine

— ian bremmer (@ianbremmer) February 27, 2022