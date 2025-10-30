Meta bate recorde ao atrair US$ 125 bi em pedidos para emissão de títulos

A Meta registrou uma demanda recorde de US$ 125 bilhões em pedidos de investidores para sua nova emissão de títulos corporativos, segundo informações da Bloomberg divulgadas nesta quinta-feira, 30.

O volume é o maior já observado em uma oferta pública desse tipo e supera o recorde anterior de US$ 120 bilhões, alcançado pela CVS Health Corp. em 2018, quando a empresa captou US$ 40 bilhões para financiar a aquisição da Aetna Inc.

A nova emissão da Meta deve movimentar ao menos US$ 25 bilhões, tornando-se a segunda maior operação de títulos públicos de 2025, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A operação está sendo conduzida por Citigroup Inc. e Morgan Stanley, que atuam como coordenadores do processo.

Investidores buscam exposição a empresas de IA

O forte interesse do mercado pela emissão da dona de Facebook, Instagram e WhatsApp reflete o apetite dos investidores por companhias que estão ampliando aportes em inteligência artificial. Empresas de tecnologia com grandes necessidades de capital têm fechado acordos de dívida bilionários em ritmo acelerado nos últimos meses, em meio à disputa pela liderança no setor de IA.

A operação ocorre um dia o balanço da empresa mostrar que o lucro despencou 83% no trimestre. O CEO Mark Zuckerberg afirmar que a empresa pretende intensificar seus investimentos em inteligência artificial, sinalizando novas fases de expansão em infraestrutura e produtos baseados nessa tecnologia.