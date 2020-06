Alemanha ordena reconfinamento pontual após surto de covid-19

A Alemanha anunciou nesta terça-feira (23), pela primeira vez, o restabelecimento do confinamento em uma área do país, devido ao surgimento de um surto de 1.500 casos do novo coronavírus, vinculado a um grande matadouro de animais.

“Vamos reordenar um confinamento em todo cantão de Gütersloh”, no oeste do país, onde vivem 360.000 pessoas, disse à imprensa o líder da região da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet.

Previsto para durar até 30 de junho, este reconfinamento significará a redução do contato social, o fechamento de bares, cinemas e museus, assim como a proibição de atividades de lazer em espaços fechados.

Os restaurantes podem abrir, mas com restrições, segundo Laschet, possível sucessor da chanceler Angela Merkel e candidato à liderança de seu partido, a CDU, em dezembro próximo.

Com cerca de 9.000 mortes por coronavírus até o momento, a Alemanha tenta controlar uma importante fonte de contaminação naquele que é considerado o maior matadouro de animais da Europa.

O estabelecimento fica perto de Gütersloh e tem cerca de 6.700 funcionários. Muitos são procedentes da Bulgária e da Romênia.

Na noite de segunda-feira, as autoridades locais anunciaram que 1.553 pessoas estão infectadas com a COVID-19 neste cantão. Cerca de 7.000 se encontram em quarentena, 21, hospitalizadas, e seis, em terapia intensiva.