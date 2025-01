Aeroporto de Damasco volta a operar voos internacionais após queda de Assad

O Aeroporto Internacional de Damasco retomou nesta terça-feira, 7, seus voos internacionais quase um mês após a derrubada do presidente da Síria, Bashar al Assad, com a decolagem de um avião transportando 145 passageiros sírios com destino a Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

"O primeiro avião sírio após a libertação decolou do aeroporto de Damasco para o aeroporto de Sharjah. O avião transportava 145 passageiros sírios", informou a agência oficial de notícias síria “SANA”, que lembrou que estava planejada para esta terça-feira a retomada das operações internacionais após um mês de paralisação.

Meios de comunicação sírios transmitiram a decolagem de um avião da companhia aérea nacional Syrian Airlines, pintado com a nova bandeira síria, composta pelas cores verde, branco, preto e três estrelas vermelhas no meio.

Também está previsto para hoje um voo para Sharjah operado pela companhia aérea síria Cham Wings, enquanto um avião procedente de Doha aterrissou no aeroporto de Damasco, o primeiro voo da Qatar Airways para a Síria após 13 anos de suspensão devido à guerra que começou no país em 2011.

Os voos domésticos, por sua vez, foram retomados em 18 de dezembro — dez dias após a queda de Assad — com destino à cidade de Aleppo, no norte.

O presidente da Autoridade de Aviação Civil e Transporte Aéreo, Ashhad Al Sulaibi, anunciou há alguns dias que os voos internacionais seriam retomados hoje e garantiu às companhias aéreas globais que o novo governo sírio está em processo de reabilitação "completa" dos aeroportos de Aleppo e Damasco.

Al Sulaibi não revelou quais companhias aéreas retornarão ao aeroporto de Damasco, que está fechado para voos internacionais desde pouco antes de 8 de dezembro, dia da queda de Assad, embora a companhia catariana Qatar Airways tenha anunciado há alguns dias que operará voos semanais para a capital síria a partir de 7 de janeiro.

Desde que chegaram ao poder, as novas autoridades sírias garantiram que todos os serviços e o trabalho das instituições estatais serão retomados o mais breve possível com o objetivo de retornar à normalidade, além de se concentrarem na reconstrução e recuperação da crise econômica do devastado país árabe.