Queda de aeronave russa na região de Moscou mata os três tripulantes a bordo

Três tripulantes de um Sukhoi Superjet SSJ-100, que voava sem passageiros, morreram nesta sexta-feira, quando a aeronave russa caiu em uma floresta na região de Moscou, ao sul da capital.

"Um Sukhoi Superjet caiu na região de Moscou. Ele caiu em uma área arborizada. Todos os três membros da tripulação estavam a bordo. De acordo com dados preliminares, todos morreram", informou o Ministério de Emergências da Rússia no Telegram.

Não foram registradas vítimas civis no acidente. Relatórios iniciais indicam que a aeronave caiu perto do vilarejo de Apraskino, cujos habitantes puderam ver a queda e a explosão do avião.

Enquanto isso, fontes dos serviços de emergência disseram que o SSJ-100 realizava um voo da fábrica onde estava passando por reparos de rotina para o aeroporto de Vnukovo, em Moscou.

Antes do acidente, o avião ficou no ar por cerca de uma hora, parte da qual o capitão do voo usou para desviar a aeronave de áreas residenciais, de acordo com a imprensa russa.

O último acidente fatal envolvendo uma aeronave Superjet-100 ocorreu há cinco anos no terminal aéreo de Sheremetyevo, em Moscou, e deixou 40 vítimas entre os passageiros do avião, que retornou ao aeroporto de decolagem depois que uma falha foi detectada e pegou fogo durante um pouso de emergência.

O SSJ-100 é a primeira aeronave civil projetada na Rússia após o colapso da URSS. O avião que caiu na sexta-feira havia sido fabricado em 2014.

As autoridades russas abriram um processo penal para esclarecer todas as causas da tragédia.