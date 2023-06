Acidente de trem deixa pelo menos 50 mortos e 300 feridos na Índia

Um acidente de trem no distrito indiano de Balasore, em Odisha, deixou cerca de 300 pessoas feridas e pelo menos 50 mortas, nesta sexta-feira, segundo a agência Reuters. Um veículo de passageiros colidiu com um trem de mercadorias ao descarrilar, segundo a imprensa local.

"Aflito com o acidente de trem em Odisha. Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo (...) As operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo prestada aos afetados", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi.

#WATCH | Odisha: Several feared injured after Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore. pic.twitter.com/GQmuIyApug — ANI (@ANI) June 2, 2023

Sobre o trem

Batizado de Expresso Coromandel, o trem faz o trajeto entre as cidades de Calcutá a Chennai. De acordo com a agência de notícias Reuters, ainda há pessoas presas nos destroços.

"Eu havia desistido de todas as esperanças. Achei que iríamos morrer. Eu estava entre alguns passageiros que conseguiram deixar nosso vagão por uma janela quebrada. Estamos fora de perigo, mas vi algumas das pessoas feridas", relatou o passageiro Gobinda Mondal ao jornal "Hindustan Times".