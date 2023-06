4 cidades da China preferidas pelos desenvolvedores imobiliários, segundo relatório

De acordo com um novo relatório divulgado por um instituto de pesquisa do setor imobiliário, as quatro principais cidades da China – Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou – permanecem como as áreas-chave de investimento para os desenvolvedores imobiliários do país.

Hangzhou, capital da província de Zhejiang, mantém a quinta posição pelo sexto ano consecutivo, de acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa do Índice da China sobre a atratividade do investimento em desenvolvimento imobiliário em 297 cidades, publicado hoje.

Leia também: China reage a fala de Biden sobre Xi Jinping ser ditador: "ridículo"

No ranking das dez melhores cidades, Chengdu, capital da província de Sichuan; Nanjing, capital da província de Jiangsu; Suzhou, a maior cidade econômica de Jiangsu; Wuhan, capital da província de Hubei; e Xi’an, capital da província de Shaanxi, ocupam as últimas posições.

Dentre as 20 principais cidades da lista, apenas seis não são municípios ou capitais provinciais. São elas: Shenzhen, Suzhou, Ningbo (14ª), Qingdao (15ª), Foshan (19ª) e Dongguan (20ª). Exceto por Qingdao, todas estão localizadas nas regiões do Delta do Rio das Pérolas ou do Delta do Rio Yangtze.

Como é feita a escolha?

A classificação das cidades é baseada em sua atratividade para os desenvolvedores, considerando indicadores como população, indústria, transporte, proporção da dívida do governo local, dependência do comércio exterior e número de empresas entre as 500 principais.

O relatório prevê uma queda na oferta total de novas habitações devido à diminuição da população a longo prazo. A diferenciação dos mercados imobiliários entre as cidades se tornará mais evidente, tornando mais desafiador para os construtores escolher as cidades prioritárias para investimentos.

Apesar da desaceleração do investimento imobiliário, o relatório destaca o potencial de investimento notável para os desenvolvedores nas principais cidades de primeira e segunda linha, bem como em algumas cidades de terceira e quarta linha localizadas nas regiões desenvolvidas economicamente, como o Delta do Rio Yangtze e o Delta do Rio das Pérolas, devido às suas capacidades excepcionais de agregação de recursos.