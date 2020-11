No radar: rali da vacina, vendas no varejo e o que mais move o mercado

Os mercados globais seguem em clima de otimismo nesta quarta-feira, 11, ainda apoiados nos resultados preliminares de vacinas contra o coronavírus. O movimento iniciado na segunda-feira, 9, após a Pfizer informar que sua potencial vacina atingiu 90% de eficácia, já levou alguns dos principais índices de ações, como o DAX, da Alemanha, a acumular mais de 5% de alta. O espanhol Ibex-35 já subiu mais de 10% somente entre segunda e terça-feira. No Brasil, o Ibovespa já avançou mais de 4%.

Durante os primeiros dias da semana, as notícias positivas sobre vacinas vieram acompanhadas de rotação de posições para ações de setores mais afetados pela pandemia. O movimento, que se deu no mundo inteiro, chegou a fazer papéis ligados aos setores de viagens, petróleo e consumo cíclico dispararem, enquanto investidores se desfaziam de posições em tecnologia e e-commerce – refúgios durante o período de quarentenas mais rígidas.

Embora a vacina siga estimulando as compras de ações nesta quarta, investidores já começam a realizar lucros sobre os papéis que mais subiram no início da semana e retomam alguma busca por aqueles que sofreram nesses últimos dois dias.

Ainda nas primeiras horas da manhã desta quarta, o índice Nasdaq futuro, com maior concentração de ações de tecnologia, subia 0,8%, enquanto os futuros dos índices Dow Jones e S&P 500, cerca de 0,6%. No pré-mercado, ações de big techs, como Apple, Microsoft e Amazon apontam para uma abertura em alta, depois de dois pregões de perdas. Já na Europa, ações de companhias aéreas passam por realização de lucros, chegando a cair mais de 4%.

No mercado brasileiro, a aversão aos papéis de e-commerce foi tão grande na véspera que até as ações da Magazine Luiza caíram mesmo depois de a empresa ter apresentado recorde de vendas no terceiro trimestre em balanço considerado positivo por todo o mercado. As ações da B2W afundaram mais de 8%.

Vendas no Varejo

Além de um esperado efeito rebote sobre os papéis de e-commerce nesta quarta, o setor também deve ser influenciado pelos dados de vendas no varejo de setembro, que serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda nesta manhã. A estimativa é de que as vendas no varejo tenham alta anual de 8,6% e as vendas do varejo ampliado cresça 7,9%. Na última divulgação, as vendas alcançaram patamares recordes, impulsionadas principalmente pelo auxílio emergencial.

Balanços

Via Varejo, Quero-Quero, Enauta, Aliansce Sonae, Locaweb, Rumo, Ambipar, Metal Leve, Fras-le, MRV e CCR divulgam balanços do terceiro trimestre nesta quarta, após o encerramento do pregão. Na noite de ontem, BR Distribuidora, Carrefour, Sinqia, Banrisul e Santos Brasil apresentaram resultados. Confira o resumo deles aqui.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 1,5% e encerrou em 105.066,96 pontos – próximo do maior patamar desde o início da pandemia, alcançado no fim de julho, quando o índice fechou em 105.605 pontos. O dólar fechou praticamente estável pelo segundo dia seguido, cotado a 5,393 reais.

