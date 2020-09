No Radar: Petrobras, STF, debate e o que mais move o mercado nesta quarta

O mercado brasileiro inicia esta quarta-feira, 30, em busca de retomar parte das perdas do início da semana. Mas mesmo com dados econômicos positivos, a missão não será fácil. Enquanto os investidores locais começam o dia com temores de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) desacelere o processo de desinvestimento da Petrobras, no exterior, o clima é negativo, após um primeiro debate caótico entre Donald Trump e Joe Biden. Caso não se recupere nos próximos três pregões, o Ibovespa chegará à quinta queda semanal – o que só havia ocorrido neste ano durante o tumultuado mês de março.

STF

Depois do adiamento da semana passada, a possibilidade de a Petrobras vender refinarias sem o aval do Congresso será julgada hoje em plenário presencial do STF. Antes de ser adiado, a votação no STF estava 3 a 0 contra a venda das refinarias sem o respaldo de parlamentares. O pedido para que o tema fosse analisado pelo STF foi feito pelas Mesas da Câmara e do Senado.

“Grande parte das vendas de ativos da Petrobras foram contestadas por parlamentares. A companhia tem planos de fazer 20 bilhões de reais a 30 bilhões de reais com desinvestimentos até 2024 e sem dúvida a venda de refinarias é fundamental. Uma percepção mais errática quanto a esse momento traz dúvidas especialmente para o curto prazo”, comenta Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

Debate

O primeiro debate presidencial foi marcado por acusações de ambos os lados e por muitas interrupções. Considerado “caótico” pela mídia americana, o mercado reagiu de forma negativa ao embate, com a percepção de que a volatilidade tende a aumentar ainda mais, conforme os embates esquentam até o dia das eleições em 3 de novembro.

Dados econômicos

A economia chinesa deu mais um sinal de forte recuperação, com os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) ficando, em setembro, mais uma vez acima dos 50 pontos que delimitam a contração da expansão da atividade. Por lá, o PMI industrial ficou em 51,5 pontos, superando as expectativas de 51,2 pontos, enquanto o PMI composto e o PMI não-manufatura ficaram acima dos 55 pontos.

Na Europa, os dados econômicos também vieram positivos, com o Reino Unido revisando o PIB do segundo trimestre de contração anual de 21,7% para 21,5% e as vendas do varejo alemão saindo melhor do que as projeções, assim como sua taxa de desempregou, que terminou setembro em 6,3%.

Nos Estados Unidos, o dado mais importante do dia será o de variação de empregos medido pelo instituto ADP e que servem como uma prévia não oficial do payroll – que será divulgado nesta sexta-feira, 2. A expectativa é de que tenham sido criados 650.000 empregos em setembro, após os dados de agosto terem apontado para 428 novos postos de trabalho. Também será divulgado nos Estados Unidos a última revisão do PIB americano do segundo trimestre, que teve contração trimestral de 31,7% na segunda prévia, apresentada no fim de agosto. No radar, ainda estarão os dados americanos de vendas pendentes de moradia e de estoques de petróleo, que pode mexer com o preço da commodity.

O Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de debêntures no valor de 350 milhões de reais. Do montante total, 200 milhões de reais devem ser destinados para a compra de arroz “in natura” de produtores rurais e cooperativas de produtores rurais e os 150 milhões de reais irá reforçar o caixa.

Raia Drogasil

A rede de farmácias Raia Drogasil informou que, com intuito de expandir a atividade da empresa, estão previstas a abertura de 240 lojas em 2021 e outras 240 em 2022.

Retrospectiva

Ainda sob os temores fiscais com a criação do programa Renda Cidadã, o Ibovespa encerrou o pregão de terça-feira, 29, em queda de 1,15%, em 93.580,35 pontos, enquanto o dólar subiu 0,1% para 5,641 reais.