Nasdaq abre em forte queda pelo 3º pregão consecutivo; Tesla despenca 17%

A bolsa de valores Nasdaq, onde estão listadas as principais companhias de tecnologia do mundo, voltou a registrar fortes quedas nesta terça-feira, 8, volta do feriado americano do Dia do Trabalho. Às 10h55, o índice Nasdaq caía 2,9% para 10.984 pontos, caminhando para terceira queda consecutiva – o que não ocorre desde o início de março. O destaque negativo fica com a ação da Tesla, que despenca 17%, após ter ficado de fora do índice S&P 500.

No radar dos investidores está a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma possível dissociação econômica com a China, que poderia romper de vez todas as relações comerciais entre as duas potências.

“Se nós não fizermos negócios com a China, não perderemos bilhões de dólares. Seja pela dissociação ou por imposição de tarifas massivas, como já estou fazendo, acabaremos com nossa dependência da China, porque não podemos contar com a China”, afirmou.

Em coletiva de imprensa realizada na véspera, o presidente americano também ameaçou impedir que empresas que usam mão de obra chinesa consigam contratos públicos.

Mas além das declarações do presidente, que está em campanha pela reeleição e tenta reconquistar a confiança de eleitores por meio de discursos protecionistas, há os temores sobre até quando irá continuar a realização de lucros de ações de tecnologia, iniciada na quinta-feira, 3. Desde então, o índice Nasdaq já caiu mais de 6% – e pode ampliar a queda dependendo do pregão de hoje.

Entre as principais ações do setor, as da Apple recuam 3,7%, enquanto Amazon, Alphabet (Google), Facebook e Microsoft se desvalorizam 3,1%, 2,4%, 2% e 3,15%, respectivamente.