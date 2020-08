Ibovespa recua com risco fiscal e caminha para fechar agosto em queda

A bolsa brasileira recua nesta segunda-feira, 31, com os investidores cautelosos sobre a condução fiscal do país. No radar do mercado está a definição sobre o orçamento de 2021, que deve ser entregue hoje para o Congresso. Às 10h56, o Ibovespa, principal índice da B3, recua 1,57% para 100.541 pontos.

Apesar do cenário internacional misto, os índices futuros americanos chegaram a operar em leve alta ainda pela manhã. De acordo com analistas da Exame Research, a expectativa quando à recuperação da economia global ajuda a impulsionar os negócios. Na China, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial de agosto ficou em 51,5 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 tem leve queda de 0,03%, após ter fechado em novo recorde na sexta-feira, 28, enquanto o Nasdaq sobe 0,27%. Contudo, o cenário político interno continua pressionando os negócios no mercado local.

“Tem muitas incertezas no ar. E hoje é um dia decisivo para o orçamento de 2021 e para o auxílio emergencial, então o mercado fica mais cauteloso”, afirma Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Os temores fiscais estiveram presente por toda a última semana e têm sido o principal empecilho para que a bolsa brasileira acompanhe o otimismo externo. Enquanto os principais índices americanos caminham para fechar em alta pelo quinto mês consecutivo, o Ibovespa deve fechar agosto em queda – a primeira desde março. “O Brasil vem descolando do mercado internacional muito por conta da questão fiscal e do risco político”, diz Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Destaques

Nos primeiros negócios do dia, menos de dez ações são negociadas em alta, sendo a da EDP uma delas. A despeito do tom negativo na bolsa, os papéis da companhia de energia elétrica sobem 5,71%, tendo como pano de fundo o lucro de 237,2 milhões de reais registrado no segundo trimestre do ano. O valor ficou cerca de 25% superior ao do mesmo período do ano passado.

Já na ponta negativa, estão as ações da resseguradora IRB Brasil, que recuam 4,13%, refletindo seu desempenho no segundo trimestre, período em que a empresa teve prejuízo de 685 milhões de reais, revertendo o lucro de 397,5 milhões de reais do segundo trimestre de 2019. A empresa ainda sofre com o aumento da insuficiência de liquidez de 2,1 bilhões de reais para 3,4 bilhões de reais. “Não se sabe se a empresa vai fazer um novo aumento de capital ou partir para desinvestimentos, já que ela tem participações em outras áreas, como shoppings”, comenta Esteter.

Também entre as maiores quedas, as ações da Eletrobras caem 3,8%, com as incertezas sobre se ao o governo terá força suficiente para conseguir avançar a pauta de sua privatização. Entre as ações com maior peso no Ibovespa, os papéis da Petrobras recuam 2,5% e os da B3, 2%. As ações dos grandes bancos de varejo são negociadas em queda, com destaque para as do Santander, que se desvalorizam 2,3%.