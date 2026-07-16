Dona do Mounjaro aposta US$ 3,8 bi em medicamentos psicodélicos

A Eli Lilly (LLY), dona do Mounjaro, está ampliando sua atuação para além dos medicamentos para obesidade e diabetes. A companhia anunciou na noite desta quinta-feira, 16, a aquisição da biofarmacêutica AtaiBeckley (ATAI), em uma operação que pode chegar a US$ 3,8 bilhões. A compra reforça a aposta da farmacêutica no desenvolvimento de terapias psicodélicas para transtornos de saúde mental.

O acordo prevê um pagamento inicial de US$ 2,8 bilhões, além de até US$ 1 bilhão em pagamentos condicionados ao cumprimento de metas. A Lilly também pagará US$ 6,75 por ação da AtaiBeckley, valor que representa um prêmio de cerca de 26% sobre o preço de fechamento dos papéis na quarta-feira, 16, em US$ 5,36 cada um.

Com a aquisição, a farmacêutica passa a controlar o principal ativo da AtaiBeckley, o BPL-003, um spray nasal à base de um composto psicodélico sintético voltado ao tratamento da depressão resistente, condição em que os pacientes não respondem às terapias convencionais.

O medicamento está em fase avançada de desenvolvimento clínico, e os primeiros resultados dos estudos finais são esperados para o início de 2029.

A AtaiBeckley é uma empresa biofarmacêutica sediada em Nova York, formada em 2025 pela fusão entre a alemã Atai Life Sciences e a Beckley Psytech. A companhia desenvolve medicamentos psicodélicos experimentais de ação rápida para transtornos de saúde mental, com foco principal na depressão resistente ao tratamento.

Eli Lilly quer fortalecer portfólio de neurociência

A aquisição marca a entrada da Eli Lilly na corrida entre as grandes farmacêuticas pelo desenvolvimento de terapias baseadas em psicodélicos, um segmento que vem ganhando espaço diante do aumento do interesse por novas alternativas para tratar depressão e outras doenças psiquiátricas.

Esse movimento ocorre em um momento de mudanças regulatórias nos Estados Unidos. Em abril, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando que os órgãos reguladores acelerem a análise de determinados tratamentos psicodélicos e ampliem o financiamento federal para pesquisas na área, impulsionando o interesse do setor.

"A aquisição está alinhada com o portfólio crescente de neurociência da Eli Lilly e oferece potencial de crescimento em grandes mercados como o de depressão", disse Emily Field, analista da Barclays, em entrevista à Reuters.

A expectativa da companhia é concluir a aquisição no terceiro trimestre deste ano. Segundo o analista Andrew Tsai, da Jefferies, o BPL-003 pode gerar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em vendas anuais caso tenha sucesso nos ensaios clínicos de fase final.

O mercado de terapias psicodélicas também desperta expectativa de crescimento. De acordo com Trung Huynh, analista da RBC Capital Markets, a indústria poderá movimentar cerca de US$ 12 bilhões até 2034, superando o mercado de antidepressivos de marca, atualmente estimado em aproximadamente US$ 8 bilhões.

Ações da AtaiBeckley disparam

O mercado financeiro reagiu positivamente ao anúncio da compra. Por volta das 15h, as ações da AtaiBeckley disparavam 32,84%, cotadas a US$ 7,120. As da Eli Lilly também registravam desempenho positivo mas em menor escala, ao subirem 1,30%.

O acordo é o mais recente de uma série de aquisições realizadas pela fabricante do Mounjaro, que dispõe de abundante caixa proveniente de sua franquia líder de medicamentos para perda de peso.

No fim de maio, a Eli Lilly concordou em adquirir três desenvolvedoras de vacinas em transações avaliadas em quase US$ 4 bilhões combinados. De acordo com o Dow Jones a aquisição marcou uma nova ofensiva na prevenção de doenças infecciosas.