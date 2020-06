O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, abriu em forte alta, nesta sexta-feira, 5, após os dados do mercado de trabalho americano ir contra todas as projeções e apresentar queda do desemprego em maio. Às 11h22, o índice avançava 1,93% e marcava 95.615,24 pontos.

Nesta manhã, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, divulgou o payroll, que mede a variação a dos postos de trabalhos não-agrícolas. Segundo o relatório, foram criados 2,5 milhões de empregos em maio, ante uma expectativa de perdas de 8 milhões de postos. Com isso, o desemprego no país caiu de 14,7% para 13,3%, enquanto o mercado esperava que taxa subisse para 19,7%.

Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, classificou o payroll como “o melhor da história” dada as circunstâncias. Segundo ele, isso foi possível graças a dinâmica do mercado de trabalho americano. “Lá eles destroem e criam empregos em uma velocidade muito forte.”

“A expectativa era de uma queda severa do mercado de trabalho. Mas os números vieram extremamente melhores. É uma diferença de 10 milhões de empregos [com relação às expectativas]. O mercado está animado numa força que não se via há tempos”, afirmou Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Com sinais de recuperação econômica e afrouxamento das quarentenas, Spyer vê os investidores globais migrando de ações que poderiam se beneficiar das quarentenas, como Netflix e Zoom, para outras atrelados à reabertura das economias. “O pessoal está zerando posições nesses ativos. As ruas estão lotadas na Europa e nos Estados Unidos. Está se reduzindo o temor de uma segunda onda de contaminação”, disse.

Em meio ao otimismo dos investidores, os futuros do Ibovespa e dos índices americanos subiam antes mesmo da divulgação dos dados de desemprego dos Estados Unidos. Isso porque além da melhora do mercado de trabalho americano, também estão no radar dos investidores os pacotes de estímulos de governos e banco centrais, que podem acelerar a recuperação econômica.

Na véspera, o Banco Central Europeu elevou seu programa de compra de títulos de 750 bilhões de euros para 1,35 trilhão de euros. Também são esperados mais incentivos por parte dos Estados Unidos. De acordo com a agência Bloomberg, membros do governo estimam que mais de 1 trilhão de dólares ainda devem ser usados para atenuar os impactos do coronavírus. O montante, no entanto, deve ser liberado somente a partir do próximo mês, ainda segundo a agência.

Com a bolsa brasileira caminhando para a sexta alta consecutiva, Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, nota alguma realização de lucros por parte dos investidores. Mais cedo, o Ibovespa chegou a ter alta superior a 3%, chegando a superar os 97 mil pontos. “Como a bolsa abriu muito forte, a gente já começa a ver indícios de realização. O que é normal, depois de uma semana boa”, afirmou.

Na bolsa, as ações ligadas ao setor de viagens lideram as altas do Ibovespa. As companhias aéreas Azul e Gol avançam 9,3% e 7,8%, respectivamente, enquanto os papéis da agência de turismo CVC sobem 8%. Somente nesta semana, essas três ações subiram mais de 40%.

Com o dólar em queda, companhias com parte significativa da produção destinada ao exterior figuram entre as maiores quedas da sessão, como os frigoríficos e ações do setor de papel e celulose. As ações da Suzano lideram as perdas, recuando 3,4% e as da Marfrig, 1,7%.