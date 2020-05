Governo x STF; China aprova lei de segurança de HK e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Mudança na bolsa? Papeis ligados à retomada puxam as altas

Ações da Netflix e da Amazon caem com reabertura nos EUA. No Brasil, setores de shopping, construção e educação já dão sinais de retomada na bolsa

Como fica a reabertura na capital paulista, epicentro do coronavírus

Prefeito Bruno Covas anuncia hoje os prazos de protocolos sanitários para liberação das atividades em meio à pandemia da covid-19

China aprova lei de segurança de Hong Kong. O que está em jogo

Apesar do aumento da tensão com os Estados Unidos, a polêmica lei de segurança de Hong Kong foi aprovada por unanimidade

CEO da Via Varejo conta como foi sair do atraso para 90% de venda on-line

Executivo admite que sentiu medo no início de uma das maiores crises da história e teve de acelerar decisões

Em reação ao STF, ministro da Justiça pede habeas corpus a Weintraub

Habeas corpus foi feito em nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e dos demais envolvidos no Inquérito 4781, que apura fake news

Em live, Eduardo Bolsonaro diz que está chegando “momento de ruptura”

Deputado federal criticou as recentes ações do STF e afirmou que Bolsonaro será “taxado como ditador” quando for “necessária uma medida enérgica”

Na crise do coronavírus, bares e restaurantes são os que mais demitem

Pesquisa do setor aponta que 1 milhão de trabalhadores formais do setor ficaram sem emprego de março até a primeira quinzena de maio

Nissan tem prejuízo anual de US$ 6,2 bi, o primeiro em mais de 10 anos

Com a crise do coronavírus, a montadora japonesa anunciou que vai reduzir em 20% sua capacidade de produção até março de 2023

MRV mostra desafios (e vantagens) dos imóveis de baixa renda na crise

Construtora divulga resultados do 1º tri nesta quinta-feira. Na crise, empresas no segmento de menor renda podem se provar mais resilientes, dizem analistas

Aérea Virgin Atlantic deixa o Brasil sem nunca ter realizado um voo

Companhia aérea britânica havia recebido o aval da Anac para iniciar sua operação no Brasil em fevereiro de 2020

ONU quer 10% do PIB global para aliviar a crise nos países mais pobres

Encontro organizado reúne chefes de Estado e entidades como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE para debater ajuda contra o coronavírus

Política e mundo

Coreia do Sul volta a impor restrições para frear novo surto de covid-19

Museus e parques voltarão a fechar a partir desta sexta (29) por duas semanas, após autoridades confirmarem 79 novos casos de coronavírus

STJ forma maioria contra federalização, e caso Marielle continua no Rio

Com a decisão, a investigação sobre o assassinato da vereadora e de seu motorista continuará sob responsabilidade da Polícia Civil e do MPRJ

Enquanto você desligou…

Assistente de voz da Samsung, Bixby ganha novas funções

Assistente munido de inteligência artificial ganhou recursos de acessibilidade para auxiliar pessoas com deficiência visual

Quer estudar em Oxford? Programa com 100 bolsas abre inscrições

Programa mais antigo do mundo tem vagas exclusivas para quem vem de regiões não contempladas antes (que é o caso do Brasil)

Boeing retoma produção dos aviões 737 Max

Produção do modelo foi suspensa em janeiro após dois acidentes aéreos que mataram 346 pessoas

Chevron cortará até 15% dos trabalhadores em reestruturação

A companhia já havia anunciado anteriormente uma redução de 30% em seu orçamento para 2020 e programas de demissão voluntária

Latam: Procon quer saber se pedido de recuperação nos EUA afetará Brasil

O Procon-SP notificou a aérea pedindo esclarecimentos sobre o impacto do pedido de recuperação judicial nas empresas que operam no Brasil

Geração doméstica de energia chega a 3GW no Brasil. Solar lidera.

Sistemas solares atingem a marca de 300 mil unidades consumidoras no País, mas potencial ainda é pouco explorado. Modelo pode gerar economia de 95% na conta

Agenda

Nesta quinta-feira (28), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Nos Estados Unidos será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2019. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

