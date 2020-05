Latam: Procon quer saber se pedido de recuperação nos EUA afetará Brasil

O Procon-SP notificou o Grupo Latam nesta terça-feira pedindo esclarecimentos sobre o impacto do pedido de recuperação judicial nas empresas que operam no Brasil.

A medida acontece em decorrência dos impactos da crise do coronavírus nas ações da companhia.

O órgão solicitou também explicações sobre quais serão os impactos nos serviços já contratados no Brasil ou que serão contratados, especialmente naqueles cujo trecho será realizado em território internacional.

Entre as informações, deverá sinalizar se a medida altera a oferta de trechos fora do território brasileiro e, com a pandemia, quais alterações foram efetuadas na oferta de serviços aos consumidores, especialmente no que diz respeito a rotas e voos.

No Brasil, a companhia busca crédito de R$ 2 bi e diz que continuará a negociação com o BNDES de socorro ao setor.

De acordo com o Procon-SP, a empresa tem 24 horas, a contar do dia 27 de maio, para responder a notificação do órgão. Procurada, a Latam Brasil confirma a notificação e irá prestar os devidos esclarecimentos ao Procon-SP.

“A companhia reitera que, em relação aos consumidores, não haverá nenhum impacto nos serviços já contratados ou que ainda serão contratados (para operação no Brasil ou no exterior), sejam passagens atuais e futuras, vouchers de viagem, pontos e benefícios do programa LATAM Pass ou políticas de flexibilidade”, explicou por meio de nota.