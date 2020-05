Em meio à pandemia, EUA registra protestos contra violência policial

Manifestantes enfrentaram a polícia e incendiaram uma loja durante a segunda noite de protestos na cidade americana de Minneapolis após o assassinato de um homem negro por um policial, que pressionou o pescoço da vítima com o joelho por 10 minutos.

A morte de George Floyd, 46 anos, provocou revolta na cidade de Minnesota, onde, pelo segundo dia consecutivo, manifestantes se reuniram no local da prisão para exigir “justiça”.

A polícia usou gás lacrimogêneo e formou uma barricada humana para evitar que os manifestantes pulassem a cerca ao redor da delegacia onde os agentes acusados de matar Floyd trabalhavam.

Os manifestantes incendiaram uma loja de autopeças e saquearam outro estabelecimento nas proximidades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a morte de Floyd de “triste e trágica” em um tuíte. Os quatro agentes envolvidos foram demitidos.

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020