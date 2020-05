Mudança na bolsa? Papeis ligados à retomada puxam as altas

O isolamento social fez com que ações de empresas de entretenimento e de comunicação a distância subissem mais de 15% em apenas dois meses na bolsa dos Estados Unidos. Mas, com a reabertura econômica nos 50 estados americanos, na quarta-feira, 27, Netflix, Amazon e Zoom caíram 2,48%, 1,91% e 1,24%, respectivamente, em um dia que os principais os índices encerraram em alta. A dúvida é se o mesmo deve acontecer com os papéis que se destacaram no Brasil durante o período da quarentena.

As ações que mais subiram nos últimos dois meses foram as de varejo online. Os papéis da Magazine Luiza avançaram 83,64%, os da B2W tiveram alta de 71,53%, enquanto os das Lojas Americanas subiram 63,20%. Já os da Via Varejo mais que dobraram: saltaram 143,11%. Ontem, todos subiram com exceção da B2W.

Empresas exportadoras, que se beneficiam de uma retomada no comércio global, também tiveram forte alta ontem. “As ações das exportadoras também tiveram desempenho superior às dos demais segmentos por causa da valorização do dólar frente ao real no período”, comenta Bruno Lima, especialista em renda variável da EXAME Research. Entre elas, o destaque fica por conta das empresas de proteína anima que – além do câmbio – contaram com aumento da demanda dos produtos em países asiáticos.

Para Lima, a reabertura da economia brasileira significa a alta de papéis que sofreram durante o período de isolamento social. É o caso dos papéis de shopping centers e de construção que tiveram suas atividades interrompidas por não serem vistas como essenciais. Para se ter ideia, os da Iguatemi subiram 4,48% e os da JHSF, 9,17%.

“As ações de companhias aéreas, de turismo, de educação e locadoras de veículos devem se beneficiar com a flexibilização da quarentena”, acrescenta. Ontem, a CVC subiu 12,96%, Cogna, 10,59%, e da Locamerica, 9,17%. Já Gol e Azul fecharam em leve alta.