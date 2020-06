Facebook e Twitter despencam mais de 7% após Unilever cortar anúncios

As ações do Facebook e do Twitter fecharam em respectivas quedas de 8,32% e 7,4%, nesta sexta-feira, 26, após o jornal americano Wall Street Journal noticiar que a Unilever irá cortar os anúncios das redes sociais até o fim do ano.

“Com base na polarização atual e nas eleições que estamos realizando nos Estados Unidos, é preciso haver muito mais aplicação na área do discurso de ódio”, afirmou o vice-presidente executivo de mídia global da Unilever, Luis Di Como, em entrevista ao WSJ.

Com isso, a Unilever se junta a outras marcas, como Hellmann’s, Ben & Jerry’s e Dove, que decidiram boicotar o Facebook, pressionando a marca a adotar políticas mais duras para coibir ataques a minorias por meio das redes sociais da companhia.

Embora, recentemente, tenha afirmado que não alteraria a política de uso de suas redes sociais por pressões sobre financeiras, o Facebook mudou de ideia após a decisão da Unilever. Ainda segundo o WSJ, o Facebook afirmou que irá começar a rotular os discursos políticos que violem suas regras e adotar medidas para proteger minorias contra abusos em suas plataformas.