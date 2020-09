Dólar recua com esperança de avanços na agenda econômica do governo

O dólar recua contra o real nesta quinta-feira, 3, na expectativa de avanços de pautas econômicas do governo e com o otimismo externo sobre a recuperação da economia americana. Às 9h40, o dólar comercial caía 0,8% e era vendido por 5,313 reais. Com isso, o dólar pode chegar ao quinto pregão de queda dos últimos seis.

No radar dos investidores está a entrega do texto da reforma administrativa ao Congresso. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, em 10 anos, o projeto, se aprovado, pode gerar uma economia de 500 bilhões de reais para os cofres públicos.

“O pacote fiscal parece que vai andar”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos. A entrega do projeto está marcada para às 10h.

Os dados semanais de seguro desemprego, que voltaram a ficar abaixo de 1 milhão depois de duas semanas, também ajudam na desvalorização da moeda americana. Divulgado nesta manhã, os números apontaram para 881.000 pedidos, ficando abaixo das expectativas de 950.000. Os dados da semana anterior foram levemente revisados para cima, de 1,006 milhão para 1,011 milhão.

O índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra seus pares desenvolvidos, entrou em queda e perdeu os 93 pontos, mas ainda se mantém no terreno positivo, em alta de 0,12%. Perante moedas emergentes, o dólar é negociado de forma mista, recuando contra o peso mexicano e o rublo russo, mas subindo frente à rúpia indiana e a lira turca.

No Brasil, foram divulgados os dados da produção industrial de julho, que teve alta mensal de 8%, superando as expectativas do mercado de 5,7% de expansão.