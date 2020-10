Dólar abre em alta em meio a cautela internacional

O dólar registrava alta contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, refletindo a cautela generalizada dos mercados globais em meio a salto nos casos de coronavírus nos Estados Unidos e na Europa e a norte-americano.

No Brasil, a reunião de decisão de juros do Copom — com expectativa de manutenção da taxa Selic na mínima histórica de 2% — concentrará o foco dos investidores locais durante o início da semana.

Às 9:12, o dólar avançava 0,44%, a 5,6528 reais na venda, enquanto o contrato mais líquido de dólar futuro subia 0,48%, a 5,650 reais.

Na última sessão, na sexta-feira, a moeda norte-americana à vista teve alta de 0,60%, a 5,6282 reais.

O Banco Central anunciou para esta segunda-feira leilão de swap tradicional para rolagem de até 12 mil contratos com vencimento em abril e julho de 2021