Cosan afirma que quer deixar controladas prontas para ofertas de ações

O grupo de energia e logística Cosan informou que seus planos de reorganização corporativa podem incluir a realização de ofertas públicas de ações de todas as suas controladas e co-controladas operacionais, segundo fato relevante nesta terça-feira.

Na semana passada, a Cosan anunciou intenção de simplificar sua estrutura societária, o que envolverá a preparação para possível listagem de suas subsidiárias Moove, Raízen e Compass.

Segundo a Cosan, qualquer uma das subsidiárias poderá ser capitalizada no mercado, o que ainda poderá acontecer em paralelo ao processo de reorganização das empresas.

“A viabilidade e o momento das potenciais captações no mercado são diferentes para cada empresa. Ainda que as ofertas dependam de inúmeras condições alheias à vontade das companhias, como já mencionado, a intenção é deixar as controladas e co-controladas preparadas caso tais condições sejam satisfeitas”, explicou.