Petrobras cai mais de 2% com queda do petróleo e derruba Ibovespa

A bolsa brasileira abriu com todas as ações do Ibovespa no vermelho nesta quinta-feira, 15. E por mais que algumas tenham entrado no campo positivo após os primeiros minutos de pregão, o cenário ainda majoritariamente negativo e o índice, que, na véspera, fechou na máxima em quase um mês, fica próximo de perder os 98.000 pontos. Às 11h12, o Ibovespa caía 1,08% para 98.259 pontos.

Em dia de aversão ao risco no mercado financeiro global, uma série de fatores contribuem para o tom negativo. Entre os principais estão as novas medidas para conter a proliferação do coronavírus na Europa e empecilhos para a aprovação de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos. Mas dados americanos de pedidos de auxílio desemprego e o IBC-Br, no Brasil, também contribuem para o aumento do pessimismo sobre a recuperação econômica.

Dados Econômicos

Divulgado nesta manhã, os dados de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos saíram piores do que o esperado e contribuem para o clima de pessimismo no mercado. Na semana, foram registrados 898.000 pedidos, superando as estimativas de 825.000. A quantidade foi a maior desde meados de agosto, quando o número ainda estava na casa do milhão. Os dados da semana anterior também foram revisados para cima.

Por aqui, o IBC-Br de agosto apontou para crescimento mensal de 1,06%, contra as estimativas de 1,6%. Embora tenha sido o quarto mês de recuperação consecutivo, a alta foi menor do que a de 2,15% em julho e de 5,32%, em junho. “Ao que tudo indica a velocidade da recuperação irá desacelerar ao longo do segundo semestre”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Segunda onda

O aumento do número de casos de coronavírus na França levou o governo a declarar estado de emergência com toque de recolher obrigatório em grandes cidades, incluindo Paris. Em Londres, onde os casos vêm crescendo de forma exponencial, o nível de alerta mudou de médio para alto e reuniões em locais fechados foram proibidos. “Sabemos desde o primeiro pico que a infecção pode se espalhar rapidamente e colocar uma enorme pressão no Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), então devemos agir agora para evitar a necessidade de medidas mais duras no futuro”, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock.

Com as preocupações sobre os efeitos de uma segunda onda na economia do continente, o índice pan-europeu Stoxx 600 cai cerca de 2,5%. Os destaques negativos ficam com as bolsas de Milão e Frankfurt, que recuam quase 3%.

Estímulos

As declarações do secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, de que o pacote de estímulo americano deve sair somente após as eleições, que pressionou o mercado internacional na véspera, segue repercutindo negativamente no mercado. No início da semana, as esperanças de o socorro econômico fosse aprovado com agilidade chegou a impulsionar as bolsas globais, mas praticamente todo o ganho de segunda-feira, 12, já foi devolvido.

Petróleo e aéreas

Com temores de que a segunda onda de coronavírus pressione a demanda por energia, o barril de petróleo se desvaloriza cerca de 3% no mercado internacional e pressiona ações ligadas ao setor. Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da PetroRio caem 5,12%. Já os papéis da Petrobras recuam cerca de 2,4% e, com forte peso no índice, exerce pressão negativa sobre o Ibovespa. Também entre as maiores quedas estão as ações da Azul e GOL, que recuam 2,87% e 1,94%. Embora a queda do preço do petróleo seja positivo para as áreas, uma vez que reduz o custo do combustível, o aumento de casos de coronavírus no mundo aumenta ainda mais as incertezas sobre a retomada do setor.

Apesar do clima tenso no mercado, as ações da JBS seguem em alta, subindo 6%. No último pregão, o ativo disparou cerca de 9%, após a empresa anunciar um acordo de cerca de 150 milhões de dólares com a Justiça americana que a acaba com as exposição criminal da empresa no país. No mercado, o acordo foi encarada como favorável, já que elimina um risco ligado à companhia.

Com otimismo sobre o resultado da companhia, que será divulgado após o encerramento deste pregão, as ações da CSN avançam 1,4%. Com a responsabilidade de abrir a temporada brasileira de balanços do terceiro trimestre, a companhia deve apresentar ganhos significativos com sua frente de mineração, beneficiada pelo preço do minério de ferro.