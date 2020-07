Cogna confirma IPO de subsidiária Vasta nos EUA

A empresa de educação Cogna realizou hoje o lançamento da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) para distribuição de 18.575.492 de ações de classe A de sua subsidiária Vasta. A oferta é realizada nos Estados Unidos, na bolsa de valores Nasdaq.

A faixa indicativa de preço de venda das ações ficou entre 15,50 dólares e 17,50 dólares por ação. O preço final será fixado após a coleta de intenções de investimento (bookbuilding), que ocorrerá somente no exterior.

Considerando o meio da faixa indicativa, de 16,50 dólares, a companhia conseguiria levantar pouco mais de 300 milhões de dólares com o IPO. Parte dos recursos será usada para pagar dívidas com a controladora Cogna e outra parte será investida na expansão do negócio.

A companhia divulgou também sua expectativa para os resultados da Vasta no primeiro semestre. A receita líquida deve ficar entre 507 milhões de reais e 515 milhões de reais, e o ebitda entre 103 milhões de reais e 111 milhões de reais.

A Vasta tem seu foco de atuação na educação básica. A empresa oferece conteúdo para escolas através de sistemas de ensino, como Anglo e Pitágoras, com material digital e impresso. Também possui uma plataforma digital de estudos, o Plurall, largamente usada pelas escolas na pandemia do novo coronavírus. Tem ainda soluções para educação complementar, como o ensino de línguas.

Em outra frente, oferece serviços de gestão para as escolas parceiras. Essa divisão, chamada de Plataforma Digital, é uma grande aposta da companhia para crescer. Ela oferece atualmente um serviço chamado de Livro Fácil, um e-commerce para a venda de conteúdo educacional, que também funciona como um centro de distribuição de materiais.

Em documento apresentado à SEC, a Vasta afirma que sua meta é se tornar um “parceiro para tudo” das escolas particulares. Para isso, o objetivo é ampliar os serviços voltados para a administração das escolas, incluindo sistema de gestão, marketing digital, marketplace de bolsas de estudos e serviço de matrícula online.

A Vasta tem 4.167 escolas clientes no modelo de assinaturas. O valor de contrato anual previsto para 2020 é de 676 milhões de reais — o valor inicialmente divulgado era de 716 milhões de reais, mas foi reduzido em 40 milhões devido aos impactos da pandemia na evasão escolar das escolas parceiras, em especial no ensino infantil.

No documento apresentado à SEC, a Vasta afirma que seu mercado potencial era de 25,3 bilhões de reais em 2018, sendo 12,9 bilhões de reais só para a Plataforma Digital, voltada para a administração escolar. A expectativa é que esse mercado mais que dobre até 2030, chegando a 54 bilhões de reais, sendo 26,6 bilhões de reais para a Plataforma Digital.