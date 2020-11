O presidente da Pfizer, Albert Bourla, vendeu 61,8% das ações que detinha da empresa nesta segunda-feira 9, quando a farmacêutica anunciou que sua potencial vacina contra o coronavírus teve eficácia de 90% em sua última fase de testes com mais de 40.000 voluntários. Isso é o que revelam documentos da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Segundo a SEC, o executivo embolsou 5,557 milhões de dólares ao vender por preço médio de 41,94 dólares 132.508 ações da companhia. Após as transações, Bourla continuou com apenas 81.812 ações da Pfizer, ou 38,2% do que tinha anteriormente.

No dia da operação, as ações da Pfizer chegaram a bater alta de 14,95% e encerraram com valorização de 7,69%, cotadas a 39,20 dólares. A cotação atingida pelas ações da Pfizer naquele dia foi a maior já registrada desde julho de 2019.