B3 pode manter negociações mesmo com megaferiado em São Paulo

Apesar de o prefeito de São Paulo, Bruno Covas ter sancionado, nesta terça-feira, 19, o projeto de lei que antecipa os próximos feriados do ano já para esta semana, a B3, empresa que administra da bolsa de valores brasileira, ainda não confirmou se haverá ou não pregão nos dias em que serão implementas as folgas na cidade.

O projeto de lei, que visa diminuir a circulação de pessoas para evitar a contaminação por coronavírus covid-19, antecipa os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para esta quarta-feira e quinta-feira, sendo sexta-feira ponto facultativo. Para segunda-feira, será antecipado o feriado estadual de 9 de julho.

Em comunicado, a B3 informou que conversa com autoridades para tentar “minimizar os eventuais impactos negativos da legislação nos mercados financeiro e de capitais”. Normalmente, em dias de feriados municipais, como o aniversário da cidade, as negociações são interrompidas.

A B3 também afirmou que já vem adotando medidas de contingência operacional, com 95% dos funcionários trabalhando de forma remota, para que seja possível o cumprimento da “função de infraestrutura crítica e serviço essencial de forma segura”.

Em carta ao governador do estado de São Paulo, João Dória, a B3 junto a outras 9 entidades que compõem a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, informou que recebeu com “grande preocupação o projeto de lei”. De acordo com o documento, a antecipação dos feriados poderia ter impactos sobre os sistemas automatizados, “gerando grande risco sistêmico”, além de adiar aplicações e resgates de clientes de fundos de investimentos, em renda fixa e em operações na bolsa.

Segundo a companhia, não há determinação para que sejam alteradas as liquidações previstas para esta quarta-feira, 20, dos negócios realizados na segunda-feira, 18.

Já o Tesouro Direto disse que guarda uma definição da B3 e das autoridades competentes sobre a abertura do mercado nos próximos dias. “Com esta definição será possível a atualização dos preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, uma vez que a precificação dos títulos depende da definição da data de liquidação das operações no programa. A expectativa é de definição ao longo do dia.”