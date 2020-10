Magalu, B2W e Natura lideram altas na bolsa na volta do feriado

O principal índice da bolsa, o Ibovespa, abriu a sessão desta terça-feira, 13, no terreno positivo. Ao meio-dia, o índice estava com leve alta de 0,06%, aos 97.542 pontos.

Segundo relatório da EXAME Research, a bolsa brasileira deve passar por ajustes positivos no retorno ao feriado. Isso porque a segunda-feira, 12, foi de ganhos no exterior, com as principais praças acionárias do mundo subindo em bloco. O EWZ, principal ETF brasileiro negociado em nova York, avançou 1,24% ontem.

As ações de empresas varejistas com forte presença no e-commerce se destacam nesta manhã: as ações de B2W (+3,99%) e do Magazine Luiza (+2,74%) estão entre as maiores altas da manhã, junto com os papéis da Natura (+2,02%) depois da oferta subsequente de 5,6 bilhões de reais.

Contudo, a sustentabilidade desse movimento de alta pode ser ameaçada pelo tom mais cauteloso visto nas bolsas globais hoje. O movimento é uma reação às notícias de que os testes da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 foram paralisados temporariamente por causa de possíveis reações adversas causadas em um participante.

Amazon e Apple são os destaques lá fora por conta da realização do Amazon Prime Day, grande campanha de descontos da varejista, e do lançamento do iPhone 12.

O Ibovespa encerrou o pregão de sexta-feira, 9, em queda de 0,45%, em 97.483 pontos. Influenciado pela queda das ações da Petrobras e com maior cautela antes de feriado, o movimento foi na contramão dos mercados internacionais, mas não impediu que o índice terminasse a semana no verde, com alta de 3,69%.

Indicadores econômicos

Relatório da corretora Guide analisa que uma agenda esvaziada no Congresso e falta de novos anúncios sobre o Renda Cidadã devem resultar em semana sem assuntos impactantes para o mercado. A expectativa é de que só haja uma resposta sobre como será o financiamento do Renda Cidadã após as eleições municipais.

A semana, contudo, pode trazer novos rumores e anúncios sobre a reforma administrativa e tributária.

A pesquisa Focus do Banco Central marca a agenda econômica de hoje e mostrou que o mercado segue revisando o IPCA para o final de 2020, cuja mediana já está em 2,42% – mas deve continuar subindo por conta da incorporação da pressão dos preços de alimentos. Para 2021, a projeção do Top5 do mercado já se aproxima de 3,20%, ainda distante da meta de inflação. Segundo Arthur Mota, economista da EXAME Research, essas revisões não foram suficientes para alterar o cenário para a Selic.

Hoje, o FMI melhorou a previsão para a economia do Brasil, mas ainda aponta que haverá uma recessão na América Latina.