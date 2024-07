VÍDEO: Conheça por dentro o Parque Global, megaempreendimento com apartamentos a R$ 30 mil/m²

Uma área equivalente a 30 campos de futebol do tamanho do Maracanã: esse é o tamanho do Parque Global, megaempreendimento da Benx, incorporadora do Grupo Bueno Netto, na Marginal Pinheiros, localizado entre as Pontes do Morumbi e João Dias, próximo ao Parque Burle Marx.

O empreendimento é superlativo: apenas a maquete custou R$ 4 milhões, e quem quer morar no complexo desembolsa até R$ 18 milhões por um apartamento. A primeira fase conta com cinco torres residenciais de alto padrão, com apartamentos que vão de 142 a 597 metros quadrados. Duas delas já foram entregues aos moradores; a terceira chega aos proprietários neste mês de julho; a quarta, em dezembro; e a quinta, no início de 2025.

Cada prédio do setor ocupa uma área equivalente a uma quadra. Nos espaços comuns, os moradores têm acesso às amenidades de um clube: 18.000 metros quadrados de área verde, piscina, academia, pilates, pista de boliche, bar de vinhos (com um piano que toca sozinho), salão de jogos, brinquedoteca, simulador de golfe, horta comunitária, pista de caminhada e quadras de futebol, tênis e poliesportiva.

A EXAME visitou o complexo e mostra os detalhes do projeto. Veja no vídeo: